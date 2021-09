Ventas de artículos patrios no serán tan favorables como en años anteriores: NC

Aunque las fiestas patrias siempre favorecen a los negocios de giros tradicionales, que ofrecen artículos alusivos al 15 de septiembre y las fiestas mexicanas, es posible que este año las ventas no sean tan significativas, pues las escuelas no llevarán actos cívicos ni festivales para celebrar el Día de la Independencia, debido a la pandemia del Covid-19.

Así lo manifestó la presidenta de la Asociación Nuestro Centro, Amparo Rosillo Izquierdo, quien señaló que por lo general los comercios informales eran los que más se beneficiaban de estas fechas, pues son quienes venden artículos alusivos a las fiestas patrias como banderas, sombreros, trompetas, entre otros; aunque también en el comercio formal las papelerías con sus decoraciones y las tiendas de disfraces tenían buenas ventas, porque se hacían eventos en las escuelas.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

“Ahorita no sé que tan permitido estén los festejos patrios, pues antes las escuelas hacían fiestas, eventos cívicos, bailables y demás actividades para celebrar el 15 de septiembre, pero ahora probablemente no esté permitido por los protocolos sanitarios, por lo que, no creo que el consumo en estos negocios sea tan grande como se esperaba en otros años”, expresó.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

No obstante, consideró que aún así habrá consumo en los giros tradicionales, pues nunca falta quien decore su casa o su salón de clases para conmemorar esta fecha importante, y esperan que al menos en estos días las ventas que se puedan tener les den un respiro económico a los comerciantes.

¿Qué mas ha pasado en San Luis Potosí? entérate de más noticias con nosotros; haz click aquí