Venta del cubrebocas y gel antibacterial disminuye un 40%: Canaco

Comparado con el punto más álgido de la pandemia, las ventas de cubrebocas han bajado a un 40%, señaló Francisco Javier Ramírez Hernández, presidente de la Sección Especializada de Farmacias de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), quien recomendó a la población retomar las medidas preventivas y vacunarse contra la influenza, pues no hay medicamento para tratarla.

Ramírez Hernández señaló que en los dos últimos meses comenzó a disminuir la demanda de cubrebocas y gel antibacterial, ya que la población ha comenzado a confiarse y han dejado de aplicar las medidas de prevención, lo que ha derivado en que se incrementen los contagios de enfermedades como gripe y tos, en donde hay escasez de medicamentos, sobre todo pediátricos.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Otra enfermedad que ha repuntado en los últimos días es la influenza, para la cual tampoco hay disponibilidad de oseltamivir, “esto derivado de que como la mayoría de los casos eran de Covid, el medicamento (para influenza) se les llegó a caducar porque casi nadie lo utilizaba y no produjeron, al no haber producido ahorita prácticamente no hay en el mercado, empiezan a reaccionar algunos laboratorios, pero ahorita no hay”.

En ese sentido, recomendó a la población, sobre todo a los adultos mayores, que se vacunen contra influenza y refuercen su sistema inmune con el consumo de vitaminas, principalmente vitamina C, que ayuda a evitar enfermedades respiratorias.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

En cuanto a las medidas de prevención, señaló que a comparación de las ventas que se tenían durante el momento crítico de la pandemia, ha disminuido a un 40% la demanda de cubrebocas, pues aunque todavía hay quienes lo utilizan, sobre todo ahora que comenzaron a repuntar las enfermedades respiratorias, muchas personas se han confiado y han dejado de utilizarlo.