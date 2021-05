Preocupante caída del 65% en los cubrebocas

En pleno semáforo verde personal farmacéutico manifiesta una baja en la compra y venta de cubrebocas, pues además refieren que la población potosina ha bajado la guardia en el cuidado de la prevención del contagio por Covid-19.

Así lo mencionó Helena Torres, química farmacéutica, gerente de una sucursal de farmacias de la capital potosina, quien también agregó que “la compra de cubrebocas y caretas ha decrecido más de un 65%, por lo cual la industria de estos aditamentos médicos ha tenido que modificar los precios del producto y ponerlos en oferta para no perder ganancias”.

Y es que, con la relajación de medidas sanitarias, menciona la experta, la ciudadanía ha optado por ya no usar cubrebocas a pesar de que no toda la población está inmunizada, “Habrá que recordar que el virus SARS-Cov-2 sigue presente y que cualquiera puede ser portador de la enfermedad, que la vacuna no es una garantía, y que las autoridades estatales ya han decretado que el uso de cubrebocas es obligatorio”. “Las ventas no son las mismas a comparación del inicio de la pandemia, y hoy más que nunca hemos notado que la población dejó de adquirirlos”.

También menciona que los cubrebocas desechables de tres capas han bajado su precio más de un 70% por la poca demanda del consumidor, después le siguen las mascarillas KN95 que son de uso regular y que anteriormente tenían un precio entre los 50 y 70 pesos, hoy se venden en menos de 20 pesos; lo mismo pasa con los respiradores N95 regulados por los estándares médicos de E.U.A., que si bien son para uso médico y tuvieron al inicio de la crisis pandémica una alta demanda, hoy ya no son tan buscados por la clientela.

“El uso de cubrebocas es prioritario para evitar la propagación del virus, incluso es recomendable que usen dos para aumentar la prevención del contagio. Hoy día, el uso de mascarillas demuestra su eficiencia de filtración al capturar partículas que respiramos pues cuentan con requisitos sanitarios y certificaciones que avalan su uso para nuestro cuidado”.

“La población tiene que ser inteligente al adquirir un cubrebocas y anteponer su bienestar, antes de comprar productos de dudosa procedencia. Es mejor que adquieran sus mascarillas en las farmacias o tiendas de productos médicos certificados, y que aprovechen la poca demanda que hay en estos aditamentos para que el costo sea mucho más accesible”.

Además puntualizó que, “para el uso correcto del cubrebocas según lo indica la OMS, es prioritario mantener una buena higiene antes de colocarlo, como lo es el lavado de manos, después extraer del empaque el cubrebocas colocando las manos en las cintillas, para después ubicar los elásticos en las orejas. Es importante recalcar que el cubrebocas no va abajo de la barbilla, en el cuello, o bien sólo cubriendo la boca; las mascarillas tienen que ocupar boca, nariz y puente nasal para su total protección”.

Por último la química farmacobióloga Helena, exhortó a adquirir cubrebocas certificados “Es necesario que la población adquiera este tipo de aditamentos en lugares idóneos, que se dediquen a vender productos médicos. Las mascarillas que venden en la vía pública son de dudosa procedencia, por ende la protección que otorgan puede vulnerar la salud de quien los usa. El auto cuidado no es un juego, y hoy más que nunca no debemos bajar la guardia mientras el Covid- 19 siga presente”.

