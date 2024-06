Ven riesgo de “crisis social” en el oriente de la capital potosina por falta de agua

En las colonias La Libertad, La Libertad de México, Rancho La Libertad, Prados de San Vicente Primera, J. Aldana, Ricardo B. Anaya, la cabecera de Villa de Pozos, prácticamente en todo el distrito sexto local, la gente no tiene agua, la compra o le surten de parte del gobierno del Estado.

“La gente está muy molesta, le pido de manera muy seria a la autoridad municipal para que lo atienda de manera inmediata, porque las cosas se pueden salir de control. Hemos platicado con la gente, se les ha abastecido, pero aún así es insuficiente, podría incluso generarse una crisis social”, advirtió la diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas.

La falta de agua en colonias del oriente de la ciudad es grave y podría, incluso, generar un problema de crisis social porque los habitantes de innumerables colonias están desesperados ante la incapacidad de la instancia responsable de otorgar un servicio eficiente y de calidad.

Afirmó que también hay situaciones donde quienes tienen el privilegio de tener agua, la desperdician y por ello recientemente el Congreso del Estado aprobó una reforma para sancionar a quienes incurran en esta situación.

▶️ Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe la información más relevante al momento

“En condominios o fraccionamientos privados muchas veces hay personas que desperdician agua lavando coches, limpiando áreas comunes, entre otras actividades y es lamentable que tengamos que recurrir a las sanciones en la ley para generar consciencia de que eso no debe ocurrir”.

La diputada Aradillas Aradillas afirmó que el desabasto de agua potable está presente en todas las colonias y específicamente en su distrito, el sexto, la situación ya es insostenible, por lo que los ciudadanos están muy molestos, ya no saben qué hacer, están desesperados.

“Tienen niños pequeños, no pueden cubrir sus necesidades básicas, no pueden bañarse, lavar la ropa y no es algo de un día o dos, sino de semanas, meses en algunos casos, tienen que comprar el agua en pipas y es gente que vive al día, que no tiene dinero para tener gastos elevados”.

Hizo un llamado a la autoridad municipal para que atiendan de inmediato la problemática, "porque hay una crisis muy fuerte en San Luis Potosí y hablo específicamente por la gente de mi distrito, el sexto distrito, que padece todos los días la falta de agua".