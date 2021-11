"Veme a la cara, no los pechos", universitarias potosinas denuncian a maestros y alumnos acosadores

Durante esta semana estudiantes de diversas facultades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), estuvieron instalando tendederos y murales de de denuncia con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, principalmente para señalar actitudes machistas y acoso sexual de profesores.

La Facultad de Psicología, Derecho, Hábitat y Ciencias de la Comunicación exhibieron los nombres de sus profesores quienes las han acosado.

Ninguna autoridad se inmutó ante los datos expuestos donde sobresalen no solo sus actuales mentores sino también ex académicos y alumnos que han cometido ese tipo de delitos.

Las alumnas no solamente expusieron los datos de los acosadores en su plantel, sino a sus propios compañeros que no solamente las maltratan verbalmente, sino también físicamente.

Entre los señalamientos expuestos en la facultad del Hábitat de la máxima casa de estudios se lee "si nos tocan a una, tocan a todas", "Maestra tener un grado superior no te hace superior como persona", "Gabi del T. homofóbica y clasista, yo me visto como quiero", "Luis Pablo, restauración, acosador, abusador, difamador, eso es violencia disfrazada de Liderazgo", "Rosy porque permites que la encargada del sindicato nos haga comentarios misóginos", "Rosi porque permites que haya acosadores en el Hábitat", "Ingeniero Emmanuel acosador y pedófilo", "Marcel T. cuando me hablas, veme a la cara, no los pechos".