Vecinos Denuncian colapso de drenaje en la Progreso

El actual ayuntamiento permite el funcionamiento de un rastro clandestino que mantiene colapsado el drenaje en la colonia Progreso, por lo que el candidato a la Presidencia Municipal Enrique Galindo Ceballos se comprometió a realizar la gestión para resolverlo, “este es un tema de salud pública que va más allá de procesos electorales que debe ser resuelto a la brevedad”, subrayó.

En una segunda visita a los habitantes de la colonia Progreso, una de las de mayor densidad poblacional, Enrique Galindo Ceballos les recordó: "La última vez que vine, me mostraron una fuga de aguas negras, justo adelante hay un rastro clandestino que es lo que tiene colapsado el drenaje. Esas son cosas que el municipio tiene que arreglar en 24 horas". En ese sentido, dijo que hizo un video del problema y se lo envió al actual alcalde porque “no se vale que la población siga viviendo en esas condiciones”.

Explicó que la respuesta a esa situación debe ser inmediata porque es un tema que impacta en la salud pública y estamos en plena pandemia. Pero según testimonios de la gente han pasado cuatro meses y no se ha resuelto ese foco de infección, por eso no podía esperar a ganar la elección para hacer algo al respecto. "Y es que si (el actual ayuntamiento) no puede resolver una fuga tampoco pueden resolver problemas de fondo, " aseguró.

Por otro lado, dijo que desde el gobierno municipal atenderá la demanda de inseguridad que padecen más las mujeres potosinas, pues enfatizó, ellas son las que más sufren la inseguridad en las calles de la colonia, “este es un tema recurrente que atenderemos con mucha puntualidad en los próximos tres años”.

Consciente del gran problema de inseguridad que as\u0009ola a los ciudadanos de la Progreso, les dijo a los colonos "(…) daremos protección a las familias, a los niños y a las mujeres, que son las que más sufren. Pero no solo por qué transitar la calle es peligroso sino porque también sufren cuando sus hijos salen a la calle, cuando su esposo sale a trabajar".

Continuó con el recorrido por la colonia porque ha asumido un serio compromiso con los habitantes de esta parte de la ciudad. "Tenemos mucha tarea que hacer juntos, así como un día ustedes decidieron plantar árboles, así quiero yo ser el alcalde que vengas reforestar, a repavimentar a poner luz, si se necesita".

Por último, les invitó a sumarse a los esfuerzos que emprenderá desde la presidencia municipal de San Luis Potosí: "Necesito tres cosas de ustedes: Unidad, participación y que voten por nosotros. A eso venimos, a volverles a decir que estaremos para servir, que venimos a proteger, a trabajar con ustedes, a invitarlos a que se unan, que tengan un solo objetivo que es recuperar el orgullo de pertenecer a la Progreso".

La triple paradoja del agua: no hay agua, los cobros son excesivos, y cuando llueve se inundan las calles

Al reunirse con académicos de educación profesional técnica, Enrique Galindo Ceballos dijo que “San Luis Potosí es la ciudad de la triple paradoja, no hay agua en las colonias, pero sí cobros excesivos que llegan a la amenaza de embargo, mientras que cuando llueve, las calles se inundan". Agregó que este es un problema que nos preocupa porque se ha abandonado a la ciudad en este tema y requiere ser tratado como una necesidad prioritaria de la población.

Galindo Ceballos dijo que no basta con tapar baches, no podemos distraernos de lo importante: “debemos atender de fondo los problemas, y en el caso del agua que es de primera necesidad de las familias potosinas, no se puede continuar atendiendo por encimita, “tenemos que resolver”, subrayó.

Agregó que poner luminarias, o bachear sí son obligaciones municipales, pero no son como para andar presumiendo. "Necesitamos haber resuelto otros problemas de fondo, tales como la inseguridad, los problemas de agua y la movilidad".

A invitación del Prof. Arnoldo Rodríguez, secretario del Sindicato de CONALEP, se congregaron maestros de los sistemas COBACH y CONALEP, quienes le presentaron solicitudes sobre infraestructura de planteles, y solución al desabasto de agua potable, ya que les resulta mas barato pagar pipas de agua, que pagar los recibos de Interapas.

En el evento les expresó además, que para atender otras necesidades como la pavimentación de calles, la tecnología ayuda mucho. Hoy hay nuevos sistemas para repavimentar la ciudad. "También es un asunto de inversión, pero la solución no es tapar baches. El único bache que nos ha impedido crecer es la falta de unidad". Dijo que debemos trabajar juntos porque es un asunto de corresponsabilidad entre el gobierno y la ciudadanía, por ello los invitó a tener una participación muy activa en las decisiones que en el futuro tomemos como gobierno municipal.

"Hoy, lo único que les pido es que construyan este concepto de unidad. Si logramos eso, vamos a volver a tener una ciudad de primer nivel, porque tendrán a un presidente municipal que piensa que resolveremos los problemas y reconstruiremos la capital para tener una ciudad de la que nos sintamos orgullosos", agregó. Pero para poder lograrlo y asegurar que los recursos se puedan gestionar, es necesario votar por los candidatos de la Coalición PRI-PAN-PRD-PCP, tanto para la gubernatura, las diputaciones federales, diputaciones locales y presidencias municipales.

“Quiero recuperar nuestra ciudad, resolver nuestras necesidades más apremiantes como el agua, la seguridad y los servicios básicos, y devolverle el esplendor y la belleza que nos dio fama nacional e internacional. Me propongo construir los nuevos símbolos de orgullo de la capital y devolverle el señorío que alguna vez tuvo”, concluyó.

