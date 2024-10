Vecinos de Villa Campestre presumen “red de vigilancia” en jornada de Domingo de Pilas

Vecinos del fraccionamiento Villa Campestre presumieron ante el alcalde capitalino, Enrique Francisco Galindo Ceballos, haberse organizado y formado una “red de vigilancia” que mantiene el sector con incidencia “de casi cero” en robos y atracos, aunque lamentaron la incursión de pirómanos que han causado incendios, que no han sido detenidos.

“Nunca nos habían visitado (las autoridades), habíamos tenido mucho tiempo en abandono, pero no por eso nos rajamos, y seguimos trabajando como vecinos unidos; tenemos casi nueve años organizados y nos ha resultado benéfica para todos…”, expuso Verónica Ortiz Torres, en representación de los vecinos.

En la jornada 152 del programa “Domingo de Pilas”, el presidente municipal, parte de su equipo de trabajo y trabajadores de diferentes áreas, acudieron a ese fraccionamiento para la recuperación de espacios y atender solicitudes de los vecinos.

En este sentido, se expuso la necesidad de mejorar alumbrado ya que hay puntos oscuros, sobre todo del lado del bulevar del río Santiago, lo que ha sido aprovechado por pirómanos que han causado incendios, inclusive de unos locales comerciales ubicados en la avenida Muñoz.

Cortesía / Ayuntamiento de San Luis Potosí

Galindo Ceballos reconoció la buena organización de los vecinos, y propuso instalar sensores de movimiento en las bardas que dan al bulevar, para evitar las incursiones de personas ajenas, los cuales serán costeados por el Ayuntamiento, por lo que el fraccionamiento servirá como modelo de este nuevo sistema de seguridad.

Galindo lamenta falsa campaña de seguridad

El edil aprovechó para denunciar que desde hace dos semanas inició una campaña falsa de inseguridad en redes sociales, con incidencias que no han ocurrido en la capital potosina, sino en otras ciudades; puso como ejemplo un video de una mujer que supuestamente en Las Lomas le robaron su vehículo, lo cual resultó ser falso al corroborarlo él mismo con la supuesta víctima.

“Alguien está tratando de infundir una campaña de alta inseguridad en la ciudad, con videos, y fotos…, me mandan esos videos, y pido que me manden los datos, teléfonos, domicilios y no existen”, expuso.

Citó que ciudades aledañas a San Luis, como Celaya, Pinos, Ojuelos, pero aquí “no está pasando nada”; sin embargo, señaló que no se bajará la guardia.