Vaticano analiza perfiles para elegir a nuevo arzobispo de SLP

Tras recibir la renuncia del arzobispo de San Luis Potosí, Jesús Carlos Cabrero Romero, el Vaticano ya evalúa algunos perfiles de obispos que han sido propuestos para representar a la Arquidiócesis potosina.

Monseñor Cabrero Romero informó que, desde lo particular, él mismo presentó una propuesta de un perfil al Papa Francisco, el cual está siendo analizada junto con otros perfiles que han presentado algunas otras diócesis.

Comentó que una vez que el Santo Padre recibió y aceptó su carta de renuncia, desde el Vaticano comenzaron con el proceso de selección de obispos, que ellos consideran pudieran asumir la responsabilidad; para ello, solicitó al mismo arzobispo de SLP que propusiera un perfil, pero también a otros sacerdotes, religiosos y religiosas, así como a laicos se les pidió que participaran proponiendo otros perfiles.

“De mi parte ya presentamos un perfil, también presentamos algunos documentos que se nos solicitaron y sólo es cuestión de que, cuando llegue el nuevo arzobispo, se haga la entrega-recepción de San Luis Potosí como diócesis”, expresó.

Explicó que, para elegir a un nuevo representante, es necesario que cumpla con algunas características, la más importante es que tiene que ser un obispo, pues son ellos quienes ya tienen la experiencia de “gobierno” necesaria para conducir responsablemente a la Iglesia Potosina.

Finalmente, Monseñor Cabrero aseguró que independientemente del perfil que sea elegido, él respaldará las decisiones que tome el nuevo arzobispo, así como lo hizo Arturo Szymanski Ramírez y lo hace Luis Morales Reyes con él, pues el objetivo es fortalecer la unidad y la paz al interior de la Iglesia, al igual que la vida y convivencia de los presbíteros.

“Hay que mirar con fe la elección de quien va a ser el nuevo señor obispo, no tenemos por qué caer en duda, tiene que encontrar disponibilidad de poder contar con uno, pues no hay que fallarle a Jesucristo, ni a su Iglesia que somos todos, no tenemos que provocar una división, tenemos que estar dispuestos a ayudar en las necesidades, que son muchas dentro de nuestra Iglesia y la sociedad potosina”, añadió.