¿Vas a salir de vacaciones? No dejes pasar las recomendaciones de la Guardia Civil

La Unidad de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Guardia Civil Estatal, emitió recomendaciones a la población para esta temporada vacacional.

El jefe de la Unidad de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, José de Jesús Cruz Sánchez, informó que se han desplegado 800 elementos en lugares estratégicos, 100 unidades motrices, 11 camiones blindados, 29 motopatrullas, dos ambulancias y 10 racers, para salvaguardar la integridad de turistas y personas que se van a quedar en el hogar durante este periodo vacacional de verano.

En el mismo sentido, emitieron algunas recomendaciones para que quienes van a salir de viaje se diviertan con responsabilidad, como checar que los vehículos estén en óptimas condiciones, revisar los niveles de aceite, agua y líquido de frenos, la presión de las llantas, respetar los señalamientos en carretera, utilizar el cinturón de seguridad, no conducir cansados, no ingerir bebidas alcohólicas si van a manejar, compartir su ubicación con alguien de confianza, ubicar hospitales o comandancias en los lugares que se visita para acudir en caso de emergencia.

Mayra Tristán | El Sol de San Luis

En caso de llevar a las mascotas al viaje, Julián Cárdenas, responsable de la Unidad Canina, recomendó llevarlas en jaula transportadora, llevar bolsitas para depositar las heces, y si acuden a lugares “pet friendly” llevarlos con collar y correa para evitar incidentes con otros animales o personas.

Para quienes se quedarán en casa, recomendaron que al tener niños en casa, no dejen a su alcance objetos pequeños que se pueden llevar a la boca, ni objetos punzocortantes; no permitirles jugar con cerillos o encendedores; colocar protectores en los contactos, y si no los pueden conseguir, colocarles cinta para evitar que introduzcan objetos en ellos; no saturar los enchufes; revisar tuberías de gas para evitar fugas. Al salir de casa, verificar que no haya marcas en las paredes, y retirar los folletos de propaganda que suelen dejarse en las puertas, pues los delincuentes revisan si hay propaganda acumulada para saber si la vivienda está sola.

En su caso, Juan Carlos Miranda, operador técnico de emergencias del 911, manifestó que durante esta temporada se incrementan hasta un 20% las llamadas falsas porque los niños se quedan en casa, indicó que “la mayoría son llamadas mudas” aunque también hay casos en los que hablan incluso para pedir una pizza; este tipo de llamadas evitan que entren y sean atendidas llamadas reales.

Indicó que durante el periodo de verano también se incrementan las llamadas por accidentes en carretera, aunque en este caso el alza de 5 o 10%; y destacó que gracias a los reportes ciudadanos se han logrado realizar detenciones de personas que cometen robo a comercios, a transeúntes o casas habitación, por lo que invitó a la población a llamar a la línea de emergencia si observan o son víctima de algún delito.