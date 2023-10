Varios dejarán el gabinete gallardista para contender en 2024: Torres

Las y los funcionarios de primer nivel del gabinete estatal, que estén decididos a participar en las elecciones de 2024, deberán irse después de que se lleve a cabo la glosa del informe.

Para el titular de la Secretaría General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, los cambios que ocurran próximamente en la administración estatal se deberán al cada vez más cercano proceso electoral.

El funcionario estatal confirmó que dentro de poco habrá ajustes en la estructura del gabinete de colaboradores del gobernador Ricardo Gallardo “esto obedece a que uno, o quizá más, de los titulares de carteras gubernamentales, en forma abierta han expresado su intención de competir en el 2024”.

Consideró que lo más conveniente es que esa serie de ajustes se realice después del desarrollo de la glosa correspondiente al Segundo Informe de Gobierno, “para que participen en ella los funcionarios que poseen la información más puntual y exacta para presentarse ante las y los legisladores.

Por esa razón es que los ajustes, aunque aún no se realicen, están ya anunciados, “para empezar a explorar los diferentes perfiles que permitan continuar con el ritmo de trabajo de la administración gubernamental, no afectar el desempeño, y que los cambios no sean a botepronto”.

El encargado de la política interna en el estado reveló que, conforme a los plazos estimados, sería hasta dentro de dos semanas -a mediados del mes de octubre-, cuando los diputados locales comiencen a preparar el desarrollo de las comparecencias de los titulares de las dependencias gubernamentales y se defina el formato para realizar ese ejercicio que exige la Ley.

Finalmente, Torres Sánchez aclaró que otro criterio para realizar los ajustes entre las y los colaboradores del mandatario es reforzar el trabajo realizado hasta ahora, y apuntalar el desempeño de la administración pública hacia el tercer año del gobierno.