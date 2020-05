Vanegas, el único municipio de SLP con requisitos para la nueva normalidad

Vanegas es el único "Municipio de la Esperanza" en San Luis Potosí, mismo que en caso de mantener las condiciones, podrá comenzar con el regreso paulatino a actividades, informó Mónica Liliana Rangel Martínez, titular de la Secretaría de Salud.

Este sábado por la tarde el Gobierno Federal presentó un listado de los denominados "Municipios de la Esperanza", entre los cuales se mencionaba a Matehuala, Cedral, Villa de la Paz, Charcas, Real de Catorce y Vanegas en la entidad potosina, sin embargo este domingo la Secretaria de Salud precisó que es sólo Vanegas quien cumple los requisitos para el regreso a la nueva normalidad.

Precisó que para dar paso al retorno gradual de actividades, el municipio no debe tener casos registrados de coronavirus, no haber tenido transmisión en los últimos 28 días, no tener municipios vecinos con casos confirmados, y debe contar con aval de la autoridad estatal, que toma en cuenta otros criterios como algún posible riesgo de contagio si es lugar de paso o si por la cantidad de población pudiera generarse un brote.

Luego de revisar estos requisitos marcados por la autoridad federal, fue que se definió que solamente Vanegas puede ser considerado "Municipio de la Esperanza", pues justificó que el listado presentado por la Federación se realizó antes del 15 de mayo, cuando los municipios presentaban otras características, por ejemplo Charcas no contaba con casos y ahora tiene dos, por lo que advirtió que esta lista podrá cambiar incluso en horas.

En ese sentido, Rangel Martínez indicó que se tendrá una reunión con el alcalde de Vanegas para establecer el plan de regreso a actividades, el cual tendrá que ser gradual y exceptuando las actividades escolares que se mantienen a distancia durante todo el mes de junio, "no podemos hacerlo de manera abierta en donde a partir del 1 de junio pueda empezar con actividades en todos los ámbitos, porque recordemos que la movilidad (de la población) nos lleva a tener también movilidad del virus y tener mayor posibilidad de contagios".