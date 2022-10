Van contra eventos callejeros

Al menos una decena de festejos en vía pública fueron desactivados este fin de semana en la capital, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez; advirtió que ya se contemplan aplicar sanciones.

Reitero que los eventos, incluyendo bailes, están prohibidos, porque no pueden obstruir las vialidades.

“La sanción va encaminada principalmente a personas que se dedican al alquiler de este tipo de equipo (toldos y equipo de sonido), estamos viendo la posibilidad de ser citados en el juzgado cívico y hacer por ejemplo trabajo para la comunidad”, detalló.

En el tema de los bailes, mencionó que se detuvieron diez fiestas durante el fin de semana, principalmente por obstrucción de vía pública, pero reconoció que este fin de mes se vienen muchos eventos simulares, por festejos por San Judas Tadeo, La Santa Muerte y por el Día de Muertos.

“Queremos decir que no hay autorizaciones por parte del ayuntamiento para hacer eventos en vía pública, y que todo baile no autorizado o que no cumpla con disposiciones, no se van a llevar a cabo.

Recordó que hay riñas, consumo de bebidas, el ruido excesivo, y que se tienen identificadas las zonas que tradicionalmente se llevan a cabo este tipo de eventos.

Por otra parte, con relación a la vigilancia en colonias que no están regularizadas, Villa Gutiérrez señaló que no se deja a la deriva a esos sectores; citó, por ejemplo, la petición de vecinos de las colonias del Vergel y Barrio del Vergel, que el pasado domingo entregaron peticiones de mayor vigilancia.

Dijo que se está en contacto directo con las Juntas de Participación Ciudadana, cuyos directivos inclusive tienen el número de su teléfono particular.