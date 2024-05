Vamos por la ciudadanización del municipio: Luis Egure

A poco más de dos semanas de que concluyan las campañas, el candidato a la presidencia municipal del Partido Encuentro Solidario, Luis Egure, se dijo sorprendido por el recibimiento que le ha dado la gente a su proyecto.

En entrevista afirmó que: “he podido constatar que les agrada ver a un ciudadano que viene de la cultura del esfuerzo, un ciudadano común que ahora es candidato para ser alcalde de esta ciudad; yo nunca he ejercido algún cargo o compromiso político o de partido yo me he dedicado al servicio público por más de 15 años, soy docente en diversas universidades y esto le gusta a la gente porque ve que uno está preparado”.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

Refirió que como Actuario por 13 años en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje pudo conocer a fondo cuáles son los temas que adolece la ciudad, “los baches, la propia infraestructura, el alumbrado, por eso queremos formar parte de la implementación de nuevos proyectos”.

En mi equipo hay caras nuevas y yo conformaría un gabinete con más del 70 por ciento de mujeres, “todas y todos los que formamos parte de este equipo somos amigos y la mayoría no son políticos sino ciudadanos comunes y corrientes, es lo que le ha gustado a la gente de esta propuesta”, insistió.

Calificó sus propuestas como “frescas e innovadoras”; con respecto al problema del agua, dijo, este es un tema importante y medular, “me he sentado con personas expertas en el tema, ingenieros que me han comentado cuáles son las opciones más factibles, a corto plazo, y menos costosas para el abasto de agua en San Luis Potosí”.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

Vamos por la ciudadanización del municipio, enfatizó, “queremos darle esa oportunidad a los ciudadanos que están calificados, más un correcto asesoramiento, para que puedan ayudar al municipio con actividades laborales dentro del mismo gabinete”.

En materia de seguridad, el aspirante del PES propuso la instalación de cámaras de vigilancia en 4K “que no sirvan solo de adorno, sino que realmente funcionen, tanto en el centro histórico como en las principales colonias, y donde haya mayor incidencia delictiva”.

Asimismo, propuso la utilización de tecnología de punta “con vigilancia a través de drones, siempre apegados a los derechos humanos para que las personas no se sientan invadidas en su privacidad”.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

En el tema de la salud dijo que ayudaría a las personas que necesiten análisis o tratamientos para sus enfermedades, “nosotros como municipio los podríamos apoyar económicamente y para que no tarden tanto tiempo esperando fecha en las instituciones de seguridad social”.

Finalmente, rumbo al 2 de junio, Egure pidió “cambiar el chip” a la gente, “que ya no nos compren con dádivas, hay que pensar bien el voto, pensar en nuestra familia y en nuestra ciudad; en San Luis Potosí nos han gobernado los tres colores, hoy vamos a darle la oportunidad a gente que realmente quiera hacer las cosas, a ciudadanos que realmente son potosinos”, concluyó.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis









