“Vamos a sangrar los pies hasta el último día de campaña”: José Luis Romero Calzada

En un evento privado en el Hotel Canto de Sal en el municipio de Salinas de Hidalgo, en su arranque de campaña hacia la gubernatura del estado, en el que asistieron, militantes y candidatos del partido Redes Sociales Progresistas (RSP), el abanderado por el partido para la gubernatura José Luis Romero Calzada dio un mensaje:

“Hoy agradezco a los candidatos que están aquí en esta su casa, amigos y guerreros que nos van a permitir llegar al triunfo a cada uno de nosotros, quería partir de aquí de un sueño muchos de ustedes les toco ver como estaba en el pueblo trabajando de sol a sol, porque mucha gente del pueblo me ayudo a salir adelante. Soy un hombre de monte orgulloso, soy un hombre de campo orgulloso, yo no traigo un sombrero, pero si soy de campo, no me lo pongo porque quien se pone un sombrero es porque de verdad es un privilegio”

Romero Calzada dijo “hoy estamos beneficiando a más de 500 familias con este hotel turístico, porque Salinas es una tierra de gigantes, es una tierra de guerreros, donde habría que luchar y no matar. Es un sueño que se hizo para dignificar a la gente de este pueblo, es una tierra increíble donde los políticos la exprimen, donde no hay ni que exprimir, donde habría que ser creativos, donde habría que ayudar, luchar y no matar y no asesinar no ser mercenario con los campesinos”

El candidato les dijo a los candidatos del partido que van a ganar si quieren ganar, van a ganar si creen en ustedes.

Señaló que “los sueños se cumplen, y que, si son locuras generar empleos, debemos de ser locos, si es locura expresar lo que uno siente, debemos de ser locos, si es locura desarrollar y generar vida donde no hay vida debemos ser locos, mientras no le afectemos a nadie en la vida”

Yo a nadie le e afectado, con nadie me he metido, a nadie e dañado, solamente me meto con los delincuentes y la corrupción con lo que no estoy a favor, con lo que no estoy de acuerdo, con asesinatos y que San Luis Potosí sean ríos de sangre con eso no estoy de acuerdo y por eso hablo y por es lucho y vamos a luchar como guerreros y vamos a sangrar los pies hasta el ultimo día de campaña porque somos unos guerreros, unos soñadores y porque somos unos triunfadores.