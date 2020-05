Vamos a regresar a una convivencia escalonada

Estamos en máximo riesgo de contagio, el regreso gradual de actividades no será fácil, consideró el gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, tras presentar el Plan de Reactivación Escalonada que iniciará este primero de junio, donde dejó en claro que no habrá actividades educativas, gubernamentales ni sociales y que sólo se permitirá el regreso de actividades sustantivas.

"No regresaremos a la vida normal, eso no va a ser así, vamos a volver a una convivencia de manera paulatina y escalonada, no se puedan regresar las cuatro actividades, no se puede a partir del primero de junio".

Local Cuesta 70 mil pesos diarios por cada paciente con Covid-19

San Luis Potosí presenta indicadores favorables en relación a la hospitalización pues aún se tienen disponibles más de 500 camas para la atención médica de pacientes afectados por Coronavirus, al igual, la incidencia de casos confirmados por cada cien mil habitantes ha sido similar desde los meses de abril y mayo, y se ha mantenido cierta estabilidad.

El Plan de Reactivación Escalonada se realiza en base a indicadores como la Tendencia de ocurrencia de casos de hospitalización, Ocupación hospitalaria y de Casos nuevos, que son parte del Semáforo de Nivel de Riesgos para los potosinos. “El estado se encuentra en rojo, estamos entrando a la fase más importante de contagios, hay riesgos de reactivar las actividades, se busca no rebasar las actividades del sector salud”.

Las medidas que aplicarán de manera general son la protección de personas en situación de riesgo, mantener sana distancia, filtros de acceso, uso de cubrebocas, limpieza y desinfección de superficies, lavado de manos, elaboración e implementación de protocolos de atención en seguridad de salud para el regreso escalonado de actividades, incluye capacitación y monitoreo de instituciones de salud.

Local Covid-19, presente en 40 municipios de SLP; van 823 casos y 51 defunciones

La nueva normalidad iniciará con actividades productivas, como se hizo desde el pasado 18 de mayo, pero para este 1 de junio podrían iniciar algunas actividades sustantivas como la agricultura, pero de ninguna manera se reanudarán las actividades recreativas, gubernamentales, educativas y sociales.

“Se recomienda la reapertura gradual y escalonada del ámbito productivo de acuerdo a los protocolos sanitarios, del 1 al 15 de junio comenzarán los protocolos sanitarios para actividades sustantivas, esto se hará con apoyo de los 58 presidentes municipales para que se incorporen de manera gradual y ordenada”.

El jefe del Estado, insistió que las actividades educativas no se realizarán durante este próximo mes de junio, incluso se harán según recomendación de la Secretaria de Educación Pública, SEP, hasta el próximo mes de agosto. Así tampoco se tiene planeado iniciar con las actividades gubernamentales –a excepción de las esenciales que han estado funcionando durante la contingencia-, ni las actividades sociales, tampoco las recreativas.