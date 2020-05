Válvula evitará contagios de los pacientes críticos

Con la llegada del SARS-COVID-2 a nuestro país y por supuesto a nuestra entidad, han sido muchas las mentes maestras que se han encaminado a dirigir y crear proyectos de salud pública, donde se vea beneficiada la población, sobre todo aquella a la que este virus aqueja. Es por ello que un grupo de investigadores y un estudiante, se dio a la tarea de crear una Válvula Charlotte, para ayudar a las enfermos por Covid-19 del Estado.

Este proyecto es realizado por José Gerardo Valdez García, estudiante de quinto semestre de Estomatología, José Valdez Tejeda, Cirujano Dentista, Coordinador del Área de Estomatología de los Hospitales de la Salud y Lomas Internacional, A.C. y Ex-Presidente del Colegio Dental Potosino A.C., y el doctor José Andrés Azcárate Varela, Cirujano Plástico. La idea de esta Válvula Charlotte, nace en Italia, son máscaras originalmente usadas para practicar Snorkel deportivo que cubren todo el rostro, ahora utilizadas como dispositivos de respiración en las Unidades de Cuidados Intensivos.

La transformación de la mascarilla para uso hospitalario motivaría al joven estudiante José Valdez, a llevar a cabo este proyecto aquí en la Capital, con la ímpetu de que este aditamento médico sea de ayuda para pacientes críticos contagiados por Coronavirus. “Me doy cuenta del potencial de este proyecto y decido implementarlo en México concretamente en nuestra Ciudad de San Luis Potosí, primeramente consigo bajar el archivo original de la válvula, y en San Luis Porosi, consigo a un joven con una impresora casera, que me realice la primera válvula posteriormente la Empresa Mabe me canaliza con la Empresa Tikkum Olam Makers a través de Claudia Dorenbaum en la Ciudad de México, quien perfecciona estás válvulas tanto la de uso médico como del uso de paciente”, indicó José.

Posteriormente, su padre el Cirujano Dentista José Valdez, continuó con el proyecto donde se apoyaría del Dr. José Andrés Azcárate Varela, Cirujano Plástico -quien realiza cirugías reconstructivas por malformaciones congénitas en el Estado y zonas marginadas, de manera altruista y en forma gratuita-, además de ser Socio Activo del Club Rotario San Luis Potosí, quien a través de su gestión, consigue ante los Rotarios la donación de 200 máscaras nuevas (usadas para practicar Snorkel) con sus respectivos aditamentos, para llevar a cabo las modificaciones pertinentes y puedan ser entregadas a los hospitales públicos y universitarios que así las requieran.

Esta máscara o Válvula Charlotte, como indicó el estudiante José Valdez, funciona como “un aditamento que se inserta en la máscara originalmente usada en snorkel deportivo, transformando su válvula de respiración original por una Charlotte, con el fin de que en la máscara que usará el paciente durante su estancia en el hospital para recibir respiración asistida (No por Intubación), se pueda conectar una manguera de entrada que suministra el oxígeno y otra manguera de salida controlada que iría a un recipiente de agua clorada para no esparcir el virus, no contagiando al personal médico y ser más cómoda para el paciente en diferentes posiciones incluyendo la de boca abajo”.

Asimismo existe otra válvula que se conecta igualmente a la máscara que portará el médico o enfermera, con la cual tendrán mayor libertad de movimiento, cubriendo la cara (Full Face) con las tres estructuras anatómicas importantes que son: ojos, nariz y boca, muy útil por ejemplo para los anestesiólogos que tengan que intubar a un paciente que sea portador de este virus y requiera ser intubado con urgencia, podrá acercarse todo lo que se requiera al paciente sin contaminarse este.

Es decir, los beneficiarios con el uso de estas mascarillas serán los pacientes, personal médico y paramédicos, para así evitar la diseminación del virus y disminuir en forma considerable la carga viral en espacios donde se encuentren pacientes positivos a Covid-19.

Las primeras pruebas que se realizaron fueron con un total de 30 máscaras nuevas y transformadas, en los Hospitales de la Salud y Lomas Internacional, quienes les otorgaron todas las facilidades para que se desarrollaran estas pruebas en la Unidad de Cuidados Intensivos de forma inmediata, donde un grupo de especialistas e investigadores médicos comprobaron su eficacia y funcionamiento.

José Valdez, además manifestó que este proyecto es sin ánimos de lucro, pero prevé que próximamente puedan salir al mercado para que más población pueda verse beneficiada, “Esto lo proyecté sin ánimo de lucro, las primeras 200 máscaras (espero en el futuro sean más) se donarán (obviamente sin costo alguno), gracias a las personas que me ayudaron en este proyecto. Pero de manera especial al Hospital de la Salud que nos permitió hacer las pruebas necesarias en área de Terapia Intensiva donando los suministros para realizar dichas pruebas así como al personal de Terapia Intensiva, igualmente al Club Rotario de San Luis que consiguió los recursos entre sus socios agremiados para realizar la compra de estas máscaras, así como a Tikkun Olam Makers en el desarrollo y fabricación de las válvulas”, refirió.

La creación de este aditamento médico, es el fiel ejemplo de las benevolentes intenciones que el personal de salud tiene para quienes hoy día son el primer frente de batalla en esta contingencia, y por supuesto, por aquellos que luchan por salir adelante de esta grave enfermedad.