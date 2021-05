Valora Machinena detención de policías en Matehuala

Juan Carlos Machinena Morales valoró y reconoció el trabajo de las autoridades tras la detención de tres policías municipales de Matehuala, cabe hacer mención que en días pasados el candidato de Fuerza por México a la gubernatura denunció públicamente que en pleno centro de la ciudad, mientras se disponía a realizar labor de proselitismo correspondiente a su campaña política, fue abordado por dos patrullas municipales tipo pick up, dirigiéndose al candidato personas identificadas presuntamente como elementos de la Policía Municipal.

Machinena Morales expuso que estás personas portaban armas largas en el interior de sus unidades, y lo abordaron colocando una unidad por un costado de la camioneta donde también viajaba su equipo de campaña y otra en la parte trasera de la misma.

Ante estos hechos el candidato a gobernador lamentó que se registren agresiones a candidatos independientemente del partido que los postula, además de que existan zonas donde no se pueda realizar campaña debido a que son impenetrables.

El candidato de Fuerza por México declaró en rueda de prensa, “no olvidemos que el alcalde con licencia de Matehuala es candidato a diputado federal y el partido que lo llevó, tiene un candidato a gobernador, yo esperaría que dijeran algo sobre este tema, ya que es un área que ellos gobiernan”, tras la detención de los elementos municipales; “sería bueno preguntarles que opinan de la detención de hace unos días y de las denuncias ciudadanas de sus funcionarios públicos”.

Agregó, además “yo denuncie públicamente en días pasados de que existen funcionarios del área de comercio del ayuntamiento que tienen historial de ser extorsionadores, las personas de Matehuala me han pedido que lo diga y me lo agradecen, no podemos permitir que sigan ocurriendo estás situaciones de inseguridad en nuestro estado”, puntualizó.