Temen foco de infección por basurero en Tampamolón; piden intervención de SEGAM

Los basureros o tiraderos de basura que se genera en los municipios de la Huasteca Potosina, son un problema que Ayuntamientos o pueden resolver, lo cual es una situación grave porque los desechos al aire libre generan contaminación, afectando a la población así como al medio ambiente.

Sobre este tema, una situación seria es el basurero en Tampamolón Corona ya que la Alcaldesa Silvia Medina Burgaña, no pudo resolver en tres años esto y en la actualidad, es un problema grave, ahora después de la reelección la Presidenta Municipal, no ha atendido la demanda de la ciudadanía, para que esto se atienda y haya una solución, pero como no se ha tenido respuesta, se solicitó la intervención de la SEGAM y que haya atención cuanto antes.

Acusan pobladores que la administración municipal no ha logrado cumplir con las expectativas para resolver este problema que afecta la calidad de vida de los ciudadanos, que demandan sea una prioridad lo referente al basurero municipal, porque los desechos están al aire libre y constantemente se quema la basura, lo cual esta prohibido por la ley.

Es mucha la acumulación de residuos, generando malos olores y el riesgo de contaminación del suelo y agua, lo cual es una preocupación constante de la población que denuncia que aun con las promesas hechas por Medina Burgaña, el basurero sigue representando un serio foco de infección, siendo muchas las quejas de los habitantes.

Y hay marcada inconformidad ante la inacción de la presidencia municipal, por lo que los ciudadanos han solicitado que intervenga la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) para que implemente medidas urgentes y es que no hay infraestructura adecuada, no hay estrategia de gestión de residuos sólidos por ello la exigencia de la comunidad para que hay una solución.