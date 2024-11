Reportan hasta 48 horas sin servicio de agua potable en Ciudad Valles

Los problemas ante el suministro de agua a usuarios sigue siendo un problema sin solucionar, lo cual se deriva por la ruptura de líneas de abasto, fugas y porque la planta potabilizadora ya es obsoleta, lo cual es causa de marcada inconformidad de parte de la población, que exige a DAPAS una mayor eficiencia tal y como lo hacen con el cobro.

Tanto organizaciones como la ciudadanía señalan que es un panorama grave que viene enfrentando Ciudad Valles hasta por 48 horas porque suspenden el suministro del vital elemento, y no solo algunos sectores se quedan sin agua, sino que toda la ciudad, algunas veces es por la fractura de la línea alimentadora de 18 pulgadas de diámetro, lo cual se debe a que durante las ultimas décadas no se ha invertido en la reposición de la tubería.

Con la suspensión del servicio afectó a todos los sectores, y causó un daño especial a la industria hotelera y restaurantera por la falta del vital elemento y más en los días de Dia de Muertos o Xantolo, ante lo cual la Dirección del Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (DAPAS) y a pesar de los comunicados para informar a la población sobre como avanzaban los trabajos, los reclamos no cesaron tanto de la población como de los prestadores de servicios.

Incluso el subdirector operativo del organismo, Ingeniero Raimundo Cano Tinajero, dijo que en 48 horas se restablecería el servicio pero el abasto tardó más de un día para que llegara a sectores altos de la ciudad, pero se ha advertido que estas fallas seguirán registrándose por el mal estado de la red que no ha recibido el mantenimiento por años ni tampoco la reposición de líneas porque se requiere de una inversión millonaria.

Se anunció la semana pasada que se gestionan recursos para la construcción de una nueva planta potabilizadora, pero se desconoce si se cuenta ya con el proyecto correspondiente y la inversión que se requiere para esta obra que viene a ser de mucha importancia para la población en general, ya que vendría a resolver el problema de abasto del vital elemento.

Han surgido señalamientos de organizaciones no gubernamentales para que en los recibos de cobro de la DAPAS haya un ajuste cuando no se presta el servicio por días, lo cual es justo, considerando que se cobra a los usuarios a partir de diez metros cúbicos, si esta cantidad se consume o no.