Queman vehículo de candidato a la alcaldía de Tanlajás

Las diferencias políticas siguen causando conflictos en Tanlajás, ahora quemaron un vehículo que era utilizado para llevar personas enfermas, el cual era propiedad de Humberto Lucero Magaña, candidato a la alcaldía por Morena, tras lo cual denunciaron que las autoridades respectivas no han hecho nada al respecto para evitar actos de violencia más graves.

El afectado dijo que presentará ante las autoridades la demanda correspondiente contra sus adversarios políticos, pues señala que es el segundo vehículo que queman en una semana y la forma en como lo incendiaron, coincide con el primer atentado.

A la vez, hizo la invitación a los demás candidatos a que hagan una campaña de propuestas, que no quieran sembrar terror, "Tanlajás no se merece una política cochina, la gente quiere propuestas de trabajo para una transformación no más inseguridad, porque al final, los afectados son los ciudadanos".

El vehículo incendiado es un Altima color vino, se encontraba en perfectas condiciones mecánicas ya que era utilizado para el traslado de enfermos a Ciudad Valles, San Luis y Monterrey, esta acción afecta a quienes por cuestiones médicas, tienen que trasladarse a los lugres ya señalados, pero ante la población se trataría de un hecho de violencia que genera temor e inseguridad.

Por último, Humberto Lucero solicitó a las autoridades respectivas que inicien las investigaciones y se proceda en contra de los presuntos responsables, "que entiendan que con hechos de violencia, no ganan los procesos electorales".