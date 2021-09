CEMEX refuerza liderazgo en financiamiento verde vinculado a la sostenibilidad

CEMEX anunció el lanzamiento del Marco de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad (el “Marco”) más completo en el sector de materiales de construcción a nivel mundial.

CEMEX tiene un firme compromiso de ser un líder en la acción climática y ofrecer productos con bajas emisiones de carbono y cero emisiones netas de CO2. El Marco además alinea los compromisos corporativos de sostenibilidad de CEMEX con su estrategia de financiamiento, como parte de su programa Futuro en Acción.

El Marco establece los principios que guiarán a CEMEX al emitir nuevos instrumentos de financiamiento vinculados a la sostenibilidad, incluidos bonos, colocaciones privadas, créditos, derivados, soluciones de capital de trabajo y otros instrumentos de financiamiento.

Sustainalytics, una firma independiente líder que se especializa en proporcionar investigación, calificaciones y datos de Sostenibilidad a inversionistas institucionales y empresas, validó la alineación del Marco con los Principios de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad, el Manual de Finanzas de Transición Climática de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales y los Principios de Créditos Vinculados a la Sostenibilidad de la Asociación del Mercado de Créditos.

“El cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo y continuaremos enfrentándolo como un componente fundamental de nuestra estrategia de negocio”, dijo Maher Al-Haffar, Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y Administración de CEMEX. “CEMEX está comprometida a incrementar el papel que el financiamiento sostenible tiene en su estructura de capital al vincular potencialmente el costo de los instrumentos financieros con el logro de las metas, alineando directamente nuestra estrategia de finanzas corporativas con los compromisos de sostenibilidad y contribuyendo aún más a un futuro bajo en carbono”.

CEMEX ha dado un paso audaz al incluir tres indicadores de desempeño, un número inusualmente alto para la industria de materiales de construcción, en el Marco. Esta decisión refleja la confianza y el compromiso que la compañía tiene con sus objetivos de Acción Climática. Los indicadores seleccionados son las emisiones netas de CO2 por tonelada de producto cementante, el consumo de electricidad limpia y la tasa de combustibles alternos. Todos ellos fueron calificados por Sustainalytics como relevantes, materiales, ambiciosos y alineados con la estrategia de acción climática de la empresa.

Los tres indicadores están contribuyendo directamente al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y para cada uno de ellos, CEMEX ha establecido Objetivos de Desempeño de Sostenibilidad (SPT) para 2025 y 2030. El desempeño de los indicadores y los SPT correspondientes serán verificados por entidades externas calificadas y estarán disponibles a través del Informe Integrado anual de CEMEX.

La meta de CEMEX para 2030 de alcanzar menos de 475 kg de CO2 por tonelada de producto cementante está alineada con el Escenario Muy Por Debajo de 2°C de la iniciativa Science-Based Targets (SBTi), el más ambicioso para la industria del cemento. Este objetivo se encuentra actualmente en proceso de validación. Además, la compañía se ha fijado el objetivo para 2050 de ofrecer concreto con cero emisiones netas a nivel mundial, alineado con el Acuerdo de París.

CEMEX anunció recientemente que firmó el compromiso Business Ambition for 1.5°C liderado por We Mean Business Coalition en asociación con SBTi y el Pacto Mundial de la ONU. La compañía también se unió a la campaña Race to Zero de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Podrá encontrar el Marco de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad en la siguiente liga: www.cemex.com/finanzas-sostenibles

