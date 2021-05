CEMEX participa en la construcción de un México sostenible

La desinfección de 947 mil metros cuadrados de espacios públicos, la construcción de 17 módulos hospitalarios para atención de pacientes de Covid-19, la distribución de más de 100 mil cubrebocas y la producción de más de 77 mil árboles y plantas en sus viveros son algunas de las acciones que la empresa CEMEX realizó como parte de sus actividades de responsabilidad social y sostenibilidad durante el 2020.

La cementera mexicana dio a conocer hoy su Memoria de Desarrollo Sostenible 2020, documento en el que plasma sus acciones de apoyo al medio ambiente y a las comunidades de México.

En el texto, la empresa también resalta su campaña “Comportamientos que salvan vidas”, una estrategia integral de salud y seguridad regida por 52 protocolos, con la que protegen del Covid-19 a clientes, proveedores, colaboradores y todas aquellas personas que se relacionan con la compañía.

“Esta Memoria es un ejercicio de reflexión y rendición de cuentas de CEMEX hacia la sociedad mexicana sobre uno de los años más desafiantes en la historia. Este documento es testimonio de cómo enfrentamos al Covid-19, de todas las innovaciones que implementamos para adaptar nuestra operación a la nueva realidad, siempre priorizando la salud y seguridad de nuestros colaboradores, clientes y proveedores, así como de los avances en nuestro compromiso por combatir el Cambio Climático, como el lanzamiento de la familia de concretos y cementos Vertua®, bajos en emisiones de CO 2 ”, aseguró Ricardo Naya, Presidente de CEMEX México.

En materia de cuidado del medio ambiente, CEMEX señala que, con su programa ECOmunidad y la participación de las comunidades vecinas en 11 de sus plantas de cemento, se logró la recolección de más de 30 mil 500 kilogramos de residuos reciclables.

La compañía destaca su colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social para ayudar a construir en tiempo récord, a lo largo del país, 17 módulos hospitalarios con capacidad para atender a 653 pacientes. Estos inmuebles fueron destinados por las autoridades sanitarias para sumar camas con atención a pacientes de Covid-19.

La publicación explica los pormenores del programa de desinfección de espacios públicos con el que 326 voluntarios de CEMEX, con ayuda de sus camiones revolvedores, lograron limpiar y desinfectar 947 mil metros cuadrados de 216 lugares como clínicas, hospitales, centros comunitarios, terminales marítimas y paradas de camiones en varios estados del país.

Esta Memoria funge como testimonio de los avances en materia de sostenibilidad de la compañía, que van desde las acciones comunitarias para el cuidado de la biodiversidad hasta los grandes esfuerzos que llevan a cabo para cumplir la meta de reducir sus emisiones de carbono.

En dicho escrito, también se aborda cómo se han distribuido y entregado más de 104 mil 500 cubrebocas a las comunidades de México.

El texto detalla cómo con su estrategia de reciclaje, un mejor uso de materiales y el óptimo aprovechamiento de combustibles y tecnología, CEMEX desarrolló su nueva línea de cementos con menores emisiones de CO 2 durante su producción. Un 30% menos de emisiones de CO 2 en CEMEX Extra® e Impercem®, así como 65% menos de emisiones de CO 2 en CEMEX Mortero Óptima®.

Además, el documento indica que, con su nueva línea de concretos, con 20% a 30% menos de emisiones netas de CO 2 durante su producción, el suministro de cada camión revolvedor de concreto Vertua® equivale al crecimiento de 13.89 árboles durante 10 años, el ahorro anual de 0.84 toneladas de CO 2 o 3 mil 397 kilómetros de trayecto en un automóvil de pasajeros.

Esta es la séptima ocasión en que la empresa da a conocer de manera detallada su labor ecológica y social, integrando sus diversas actividades y programas en estos ámbitos.

El documento recapitula las principales acciones de impacto social de CEMEX y está elaborado bajo los lineamientos establecidos por la Global Reporting Initiative (GRI), organización internacional no gubernamental que tiene como objetivo impulsar los Reportes de Sostenibilidad, como herramienta para la planificación, medición, evaluación y comunicación de los avances e impactos en aspectos sociales, económicos y ambientales de una empresa.

La Memoria de Desarrollo Sostenible 2020 es un documento público y está disponible para su consulta en el sitio web de CEMEX México https://www.cemexmexico.com/sostenibilidad/memoria

CEMEX es una compañía global de materiales para la industria de la construcción que ofrece productos de alta calidad y servicios confiables. CEMEX mantiene su trayectoria de beneficiar a quienes sirve a través de soluciones innovadoras de construcción, mejoras en eficiencia y esfuerzos para promover un futuro sostenible.

