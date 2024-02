Va lenta, la venta de paquetes de viajes para Semana Santa en SLP

Este año se ha visto menos entusiasmo por salir de viaje en Semana Santa a comparación del año pasado, señaló Susana Estrada Tap, presidenta de la Sección Especializada de Agencias de Viajes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur).

En Exclusiva para El Sol De San Luis, Estrada Tap señaló que si bien aún falta un mes para las vacaciones de Semana Santa, "ya estamos muy cerca" y las ventas de paquetes de viaje no han fluido al mismo ritmo que el año pasado.

Mencionó que para estas fechas, el año pasado eran más las ventas, mientras que en este 2024 "van bien, no al 80 o 100%, pero ahí va poco a poco"; indicó que algunas personas prefieren esperar a las vacaciones de diciembre, y otras prefieren tomar sus reservas debido a la inseguridad que hay en las carreteras actualmente.

Y es que mencionó que los costos de los paquetes de viaje no tuvieron un alza muy significativa en comparación al año pasado, además de que en el caso de San Luis Potosí, en cuestión de costos no hay mucha diferencia entre viajar por carretera o hacerlo por aire, "no es tanto la diferencia económica, es el tiempo, en cierta forma si quiero ir a Vallarta, para evitar que me cancelen (el vuelo) mejor me voy en transporte terrestre".

En ese sentido, lamentó que siguen los problemas de cancelaciones de vuelos en diferentes aerolíneas, "los vuelos no están tan fluidos como el año pasado", lo que implica molestia y pérdida de tiempo e incluso de reservaciones, para los viajeros.

Estrada Tap refirió que los destinos más buscados para esta temporada vacacional han sido Puerto Vallarta y Mazatlán, pues si bien ya se reactivaron los viajes a Acapulco, en general no es un destino muy buscado por los potosinos, "de aquí no va mucha gente, es más de Cuernavaca, México, Querétaro; de San Luis es (más recurrente) Mazatlán, Vallarta, Nuevo Vallarta, Guayabitos, Tampico".

Finalmente, recomendó que las personas que planean viajar en Semana Santa, procuren hacer sus reservaciones en enero para tener tiempo para pagar y tener las tarifas ya actualizadas.