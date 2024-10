UZZI reporta, al menos, un tractocamión robado al día en SLP

Toma de carreteras, delincuencia y fenómenos naturales, son los principales problemas que enfrenta la cadena de suministros en el país, en San Luis Potosí, el robo al transporte de carga es el más recurrente.

Este martes se llevó a cabo el VII Foro de Seguridad denominado “Seguridad en la cadena de suministro” por parte de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), esto ante la necesidad de aplicar sistemas de gestión de la seguridad en el sector industrial, que permitan ayudar a proteger las cadenas de suministro para lograr una entrega de bienes más segura y eficaz, además de facilitar una rápida recuperación en caso de una disrupción.

Al respecto, Jorge Jaramillo Baena, coordinador del Consejo de Seguridad de la UUZI, señaló que si bien en la Zona Industrial se viven los mismos problemas que cualquier estado y Latinoamérica, el robo de camiones es el que genera mayor impacto, pues se tiene una incidencia de al menos un robo al día de camiones de tractocamiones, lo que impide que las mercancías o suministros lleguen a su destino, además de que ahora es más frecuente que los atracos sean con violencia.

Indicó que estos robos ocurren en diferentes puntos, “no se puede especificar un lugar, son en carreteras, en la Zona Industrial, en la ciudad”, por lo que hay un trabajo colaborativo entre empresas y gobierno para establecer estrategias de planeación y vigilancia con las que se espera poder reducir este delito.

Por otro lado, Eduardo Jiménez Granados, Corporative Security Manager DIAGEO, indicó que los problemas en la cadena de suministros son variables de acuerdo a lo que produce cada empresa, pero en general, “en los últimos años la toma de carreteras, protestas, bloqueos, grupos armados y demás han causado impactos muy fuertes al dejar varados por días los camiones con suministros; en algunas zonas del país la presencia del crimen organizado que condiciona a pagos o extorsiones; y tercero, son los fenómenos naturales: huracanes, terremotos, deslaves y demás” que afectan no sólo cuando ocurren, sino después, cuando los caminos o ciudades quedan destruidos.

Manifestó que estos problemas en la cadena de suministros generan pérdidas millonarias en las empresas, “y no por el valor de lo que se pierde (mercancías), sino de lo que no se vende, que no se entrega o no se produce; la mercancía que se echa a perder, que se para la producción porque no hay materias primas o mano de obra”.

Destacó que hay escenarios que la empresa puede manejar y otros que no, pero las opciones para tratar de disminuir o evitar pérdidas, son: siempre estar informado de manera veraz y precisa para conocer la naturaleza de las amenazas y cómo puede afectar la cadena de suministro; tener planes que incluyan análisis de riesgos, estrategias de mitigación y planes de reacción; y un continuo contacto con autoridades de los tres niveles de gobierno y sociedad civil.

En el Foro participaron más de 120 empresas y poco más de 400 asistentes.