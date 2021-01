Usuarios, molestos por el aumento camioneríl; cobrarán más, dicen

Ante la noticia del incremento a la tarifa del transporte que se estableció en 10 pesos con 10 centavos, El Sol de San Luis se dio a la tarea de realizar un sondeo entre los usuarios y se encuentran sumamente molestos porque afirman que es un aumento que no se justifica, ya que dicen que la mayoría de las unidades se encuentran sucias y algunos choferes carecen de capacidad para dar buen trato, además de que otra vez incluyen centavos en el cobro y seguramente volverán a cobrar demás los choferes, porque dicen que tendrán que pagar 10.50 o hasta 11 pesos.

ESTHER OLGUÍN

Del incremento no estoy muy de acuerdo ya que el servicio en algunas rutas aún es deficiente y algunas unidades están muy sucias. Que va a pasar con el cambio? Pues como siempre habrá pretextos de que el chófer no trae con qué dar feria y terminará cobrándote 10.50 o quizás hasta los 11 pesos.

ROSA MARÍA SÁNCHEZ

Qué opinas del incremento a la tarifa del transporte urbano? Digo que se quede en 10 pesos porque cuando costaba 9.80 no se regresaban los 20 centavos, además faltan muchas unidades porque redujeron el número de corridas y casi siempre van bien llenas las unidades, urge que mejoren el servicio, que sea de mejor calidd.

Qué crees que pasará con el cambio si quedó en 10 pesos con 10 centavos?, Pues que el cambio se lo van a quedar los choferes como lo hicieron anteriormente con los 20 centavos, ahora podrán ser 40 centavos o hasta noventa, ¿por qué no establecen una tarifa donde no haya centavos?

NAHOMI YATZIRI

Yo como estudiante, no se me hace justo que una necesidad como el transporte público lo incrementen más de lo necesario, ya que es un medio por el que más comúnmente me muevo, más que una ayuda es un abuso por el simple hecho de que es necesario; y no sólo para la escuela, también para la gente que tiene que ir a trabajar todos los días.

Y en lo que respecta a la nueva tarifa, en realidad por lo poco que aumentó sería prácticamente lo mismo, en el actual costo de $9.80 en realidad daba los 10 pesos exactos, y posiblemente al ser sólo 10 centavos más, que sabemos que casi no hay o casi no se usan las monedas de 20 o 10 ¢ el pago en realidad es de $10. Sin embargo, quizás hacen eso para que en unos meses, o en un año más suba a $10.50 y así se irá.

YSABEL RIVAS JIMÉNEZ

Ya es una mala costumbre que cada año aumentan lo que quieren y aparte cobran otra cantidad siempre mayor

Lo que creo es que debería quedar en $10 pesos ya que la anterior tarifa era de $9.80 y cobraban $10 ¿entonces?, que así quedé ya, y que no se manejen centavos, porque eso da pie a que cobren más y entonces el incremento es mayor al establecido.

ELIZABETH PILLADO

Primero deberían de hacer mejoras a la limpieza de las unidadades, que están muy cochinas y además, capacitar a los choferes para que sepan cómo conducir y tratar con más respeto y cortesía a los pasajeros

Y del incremento ya sabemos si no llevamos exacto el dinero, ya no regresan feria, es más, ya ni hay monedas de 10 centavos entonces van cobrar ó 10,50 u 11pesos.

KARINA VARGAS

Opino que el incremento a la tarifa está mal, porque el servicio en la mayoría de los casos es muy malo, faltan unidades en muchas rutas, hay largos tiempos de espera, y la mayoría de camiones están sucios, y en estos tiempos de pandemia, no todos los choferes usan su cubre bocas ni exigen a los demás pasajeros usarlo.

Y la tarifa se presta para que no nos regresen la feria, seguramente van a redondear la cantidad con tal de no dar cambio, sin embargo creo, no es solamente culpa de los chóferes, sino de los concesionarios del transporte y la Secretaría de comunicaciones y transportes, ellos son los responsables porque no supervisan el servicio, no establecen estándares firmes y no los hacen cumplir.

