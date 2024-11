Usuarios denuncian cobro irregular de comisión en Urban Pass

Continúan las quejas en contra del sistema de transporte público que brinda servicio en la zona metropolitana, en esta ocasión las inconformidades alcanzan al sistema de cobro a través de la tarjeta Urban pass.

A la redacción de El Sol de San Luis llegó la queja del señor Ezequiel Guerrero, quien denunció un excesivo cobro de comisiones por las recargas en el citado sistema, así como demoras en el sistema Metrored, implementado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Acerca de Urban pass denunció que en el módulo de recarga ubicado en la central de transferencia ahora le cobran una comisión por recarga, detalló que para hacer una recarga de 100 pesos le piden una comisión de tres pesos, “dicho cobro comenzó de manera reciente, además de que en otras ocasiones que he hecho recargas me han dado dinero de menos”.

Con respecto a Metrored, señaló que en la línea 2, que va de Los Salazares al Centro Histórico, “en la parte de la ruta de Avenida de la Paz las unidades se incorporan directamente al Eje Vial y se brincan las paradas ubicadas en la avenida 20 de noviembre y la de Pípila de Eje Vial, para pasarse directamente a la Alameda”.

Finalmente el denunciante observó que, aunque existe un número de quejas este no funciona, “así no se puede externar ninguna denuncia, yo mismo he sido objeto de malos tratos por parte de los choferes de las unidades, quienes no esperan el tiempo suficiente en las paradas para que las personas adultas mayores puedan descender”.

Desde octubre pasado, los usuarios de la Urban pass resintieron el nuevo cobro que “sin decir agua va” la empresa comenzó a aplicar de manera sorpresiva, se trata un cobro de siete pesos por cada recarga en su plataforma, decisión unilateral que ha generado molestia en los usuarios.

Dicha comisión se suma al costo del plástico que es de 70 pesos, cuando en plazas como CDMX, Guadalajara y Monterrey adquirirla no supera los 20 pesos, con lo que el costo de la tarjeta en nuestra entidad se triplica

Existen cinco modalidades dentro de las tarjetas Urban Pass; para estudiantes mayores de 13 años; estudiantes menores de 13 años; personas con discapacidad; adultos mayores; y personas jubiladas, con la cual obtienen el 50% de descuento en el transporte urbano; así como la tarjeta ordinaria, dirigida al público en general que necesita trasladarse en el transporte urbano para llevar a cabo sus actividades, como amas de casa y trabajadores, entre otros.