Usuarios de parques aceptan cambios en horarios

Este lunes entren en rigor nuevas medidas sanitar en el uso de instalaciones deportivas y recreativas, tal es el caso de los Parques Tangamanga I y II, que con el regreso de la entidad a semáforo rojo por la pandemia por Covid-19, decidieron ampliar los horarios de uso de instalaciones.

Con el inicio de la semana el horario de los parques Tangamanga serán de 5:00 a 14:00 horas permitiendo el acceso a las 13:00 horas; anteriormente sus horarios eran de 5:00 a 11:00 horas teniendo como límite de acceso hasta las 10:00 de la mañana.

Esto fue bien recibido por los usuarios habituales a sus instalaciones, pues con esto se evitará la aglomeración de gente en sus puntos más comunes de reunión; y así evitar la propagación de esta enfermedad; así mismo se tiene prohibido el ingreso a adultos mayores de 60 años, personas menores de 15 años y mujeres embarazadas, y el domingo permanecerá cerrado.

Sofía usuaria recurrente del parque señaló que es buena medida no cerrar este espacio pus “hay gente que, si cierran los parques y van a seguir saliendo a correr, en mi caso cuando salgo procuro correr sola y, si es en grupo lo hago con la mayor distancia posible, la ventilación es fundamental, si vas al aire libre las probabilidades de contagios son menores.”

Por su parte Mónica, que también acude frecuentemente a trotar al parque dijo “Pues conque no los cierre (los Parques Tangamanga), respecto a personas de la tercera edad, esas actividades son las q los mantienen sanos y se les restringe, no se me hace valido.

En redes sociales el contar con un horario más amplio fue bien recibido como el caso de Lorraine Villegas que comentó “Quizá ya se dieron cuenta de que las personas necesitan caminar, asolearse y hacer ejercicio para salud física y mental, claro, sin reuniones ni deportes en grupo.”

Mismo caso que Adolfo Guerrero “El parque es uno de los lugares más seguros para no contagiarse siempre y cuando el ejercicio sea individual y con su respectivo cubrebocas. Buena decisión de ampliar el horario para evitar precisamente aglomeraciones en las mañanas.”

Aunque también, hubo comentarios en contra como el caso de Erick Hernández que publicó “Que ironía, en semáforo naranja menos horas y con semáforo rojo más horas ahora sí que INCONGRUENCIA.”

Ha este comentario se le sumo el de Mauro Gavilán que externó “Amplían el horario de acceso en lugar de limitarlo y eso de que no entran adultos mayores es puro pedo, a ningún le han prohibido el acceso, le faltan pantalones a quien dirige esos parques.”

Así, este lunes 25 de enero estará entrando estos horarios nuevos y medidas sanitarias, con lo que se busca mitigar la propagación del virus.

PARQUES REFORZARÁN MEDIDAS SANITARIAS

Los parques Tangamanga I y II de la capital potosina, así como el Tantocob y Los Azahares, funcionarán durante este semáforo de riesgo epidemiológico en color rojo, de las 05:00 a las 14:00 horas, de lunes a sábado; los domingos permanecerán cerrados.

Además, en cumplimiento a los nuevos protocolos de salud se mantiene la toma de temperatura y se pedirá el uso correcto de cubrebocas para ingresar.

Las medidas restrictivas aplicarán para los parques urbanos y regionales de la Red Estatal de Parques: Tangamanga I y II de la capital, Tantocob de Ciudad Valles y Azahares de Rioverde que tendrán servicio con un aforo del 20 por ciento, de las 05:00 a las 14:00 horas, siendo a las 13:00 horas el último acceso para considerar 1 hora para la desocupación de lunes a sábado; los domingos todos permanecerán cerrados.

En atención a los protocolos de salud, seguirán las restricciones de acceso a personas adultas mayores de 60 años, personas menores 15 años y mujeres embarazadas por ser consideradas población de riesgo aún en los espacios abiertos.

Se recomienda no compartir alimentos ni bebidas; evitar escupir y de ser necesario, hacerlo en pañuelos desechables; uso constante de alcohol gel y depositar la basura en los contenedores especialmente cubrebocas, papel sanitario, pañuelos, y toallitas higiénicas.

Se permitirán únicamente actividades deportivas individuales como caminar, trotar, correr, andar en bicicleta y ejercicios funcionales y se pide a las y los asistentes que entre corredores se mantenga una distancia de 4 metros y entre ciclistas de 10 metros.