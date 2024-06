Usuaria denuncia desatención en el Hospital Central por falta de camas

Ciudadana y su familia, se inconforman y denuncian que no hay camillas para los pacientes que llegan al Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” aunque llegan con enfermedades muy graves, los están dejando sentados en espera de que se desocupe una cama y poder subirlos a piso.

Esta situación ya tiene varias semanas y ninguna autoridad sanitaria presta atención a lo que está ocurriendo en ese nosocomio de carácter regional, sin embargo, la ciudadanía llama a quienes son responsables de éste y resuelvan la situación que se está viviendo.

Después del proceso electoral que vivió México y San Luis Potosí, la población que acude al hospital pide a las autoridades responsables que hagan caso a las necesidades ciudadanas porque es común que escasee medicamento, insumos, personal de enfermería, doctores, especialistas y ahora exponen que no hay camas para atender a todos aquellos que aún confían en este centro sanitario de San Luis Potosí.

La señora Adriana junto con su familia, narraron que llegaron a este hospital para que atendieran a su ahijado, quien se accidentó en una moto, lo han mantenido pon mucho tiempo sentado en una silla a pesar de que trae fuertes problemas en la quijada y en todo el cuerpo.

El único argumento que les ofrecieron es que no hay camas “que hasta que se desocupe una cama y lo puedan poner ahí y el todo con su pie mal y su quijada y lo que nos dicen es que no hay camas, por eso le digo a los políticos que llegaron que no sé queden con puras promesas”.

El Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", fue construido y equipado en el año de 1947 en colaboración con el Gobierno Federal y la administración Estatal de Gonzalo N Santos. Se trata de una institución oficial al servicio de la ciudadanía que presume de contar con instalaciones nuevas y equipo capacitado en la investigación científica en el ramo de la medicina.

En las nuevas instalaciones se brinda apoyo a la población potosina sin seguridad social con 89 mil 144 consultas clínicas de diversas especialidades durante el año.

En su página oficial de internet Se afirma que se cuenta con 250 camas censables y 174 no censables, ofertando atención especializada de segundo nivel, beneficiando con ello a población de bajos recursos y sin seguridad social de nuestro estado, así como de estados circunvecinos. A pesar de sus dichos, el día de hoy no hay camas para los enfermos.