Urgen mesas de trabajo sobre impuesto verde: IPAC

Empresarios están a la espera de que se realicen las mesas de trabajo en torno al impuesto verde, señaló Ada Luz Martínez Morales, presidenta de Industriales Potosinos A.C. (IPAC).

La lideresa empresarial señaló que el 2023 tuvo un buen cierre en materia económica, y en el caso específico de IPAC, se tuvieron buenos resultados que se han reflejado en un aumento de afiliados, que ya suman alrededor de 150.

Para este 2024 se le dará continuidad a diversas actividades, como el Foro de Energías Renovables que tuvo buena aceptación y participación el año pasado, además de que se busca retomar la Expo IPAC que se realizaba año con año pero fue interrumpida con la llegada de la pandemia.

Así mismo, están a la espera de que se inicien las mesas de trabajo en torno al impuesto verde, a las que se comprometieron diputados y autoridades estatales luego de que el año pasado aprobaron la implementación de este nuevo gravamen.

Martínez Morales indicó que el Coordinador de la Alianza Empresarial de San Luis Potosí está atento al tema para hacerles llegar la convocatoria, pero hasta el momento no se les ha dado fecha, “esperemos que sea lo más pronto posible porque ya empezamos el año y esto debió ser antes (de que se aprobara la creación del impuesto), no después”.

Señaló que el sector empresarial se vio sorprendido con la aprobación de este nuevo impuesto ya que no hubo una consulta previa, “debió hacerse un consenso, mesas de trabajo antes, hay modelos que tienen otras ciudades que a lo mejor están funcionando pero no todos somos iguales, fue muy sacado “al aventón”, se debió haber tomado en cuenta a todos los gremios y no hubo ese consenso”.

Insistió en que existen muchas dudas entre el sector empresarial respecto a cómo se medirá la emisión de contaminantes, qué empresas tendrán que pagarlo, entre otras cuestiones, “no tenemos las reglas firmes”.

Además reiteró la postura respecto a que además de recaudatorio, el impuesto debe incentivar a las empresas a migrar a procesos más sustentables, por ejemplo con la adopción de nuevas tecnologías, por lo que IPAC ya se prepara para hacer sus aportaciones y tratar de mejorar esta nueva reglamentación.