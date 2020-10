Urgen acuerdos entre Gobernadores y Gobierno Federal: Chalita Zarur

La confrontación entre los 10 gobernadores que conforman la Alianza Federalista y el Gobierno Federal no nos está llevando a ningún lado, pues el bien común es lo que debe prevalecer, pero eso solo se logrará con diálogo, acuerdos y evitando las confrontaciones.

Así lo manifestó el presidente de la Federación Bajío Norte de la Coparmex Nacional, Jaime Chalita Zarur, quien señaló que con esto “quienes perdemos realmente somos los ciudadanos que trabajamos todos los días, y que somos los encargados de generar la riqueza de este país”; por ello, demandó que este conflicto se termine y se tengan acuerdos en conjunto, para beneficio el de todos los estados en la distribución de los recursos, incluidos los que están adheridos a la Conago.

Local Renuncias de Jaime Pineda y Mónica Rangel, no solucionarían nada: Leal Tovías

“Vemos una confrontación muy grande entre los mandatarios de los diez estados que están en desacuerdo con las políticas nacionales, y que no están llevándonos a nada, donde también los otros gobernadores que permanecieron en la Conago, están luchando por obtener beneficios y recursos para sus estados”, expresó.

Lamentó que el Gobierno Federal no esté dispuesto a ofrecer acuerdos y conciliación con los mandatarios, a quienes se les señalan que buscan sacar provecho en una época electoral, “donde todos buscan sacar una ventaja sobre sus contrincantes”. Por ello, consideró importante que tanto los gobernadores como el gobierno federal busquen proyectos que beneficien a todos y no a unos cuantos, sobre todo en estos momentos en que los recursos son escasos y no abundarán para el próximo año.

“Si los mandatarios estatales y el Gobierno Federal no logran acuerdos para los presupuestos del próximo año y definen acciones prioritarias, no se lograrán avances ni proyectos, siendo la ciudadanía la única perjudicada”, apuntó.

Finalmente, pidió que los gobernadores que se quedaron formando parte de la Conago, que también logren acuerdos a favor de la ciudadanía, y luchen por los recursos que le corresponden a cada uno de sus estados.

Leer más de El Sol de San Luis

Local Ciudadanos se registran para diversos cargos

Local Tianguis Turístico de Pueblos Mágicos 2020 será virtual