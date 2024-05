Urge programa de bacheo efectivo en SLP: Sonia Mendoza

Sonia Mendoza, candidata a la presidencia municipal de San Luis Potosí por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, se comprometió a resolver los problemas críticos de la ciudad, destacando la urgencia de implementar un programa de bacheo efectivo. "Conozco los problemas, hay 4 mil 500 baches en la ciudad, por eso sé lo que ustedes sienten y me comprometo a que al tomar posesión, iniciaremos un programa permanente de bacheo", aseguró Mendoza.

La candidata lamentó la falta de acción de la administración actual respecto al mantenimiento de las calles, y mencionó que las pavimentaciones realizadas se hunden a los tres meses debido a la mala calidad de los materiales utilizados, además de la nula respuesta al programa de bacheo, que a pesar de que en esta administración actual existe un área para resolver el tema del bacheo con equipo nuevo, no se haya atendido esta problemática que aqueja a la ciudadanía.

“Necesitamos buenas calles para seguir caminando San Luis Potosí. El presidente con licencia y candidato del PRI no se preocupó por bachear porque de ahí no sacaba negocio como lo está haciendo con las pipas de agua”, señaló Sonia Mendoza, quien enfatizó que una infraestructura adecuada es esencial.

La candidata a la alcaldía también abordó la falta de agua, seguridad y la necesidad de nuevas pavimentaciones, por lo que se comprometió a atender cada uno de estos problemas una vez que llegue a la presidencia municipal de la capital, "nos falta agua, seguridad, pavimentaciones, necesitamos mejorar la calidad de vida para nuestras familias y nuestros hijos", subrayó.

Finalmente, Mendoza criticó al candidato del PRI y acusó ineficacia e incumplimiento en los temas primordiales y que exigen las y los ciudadanos como la seguridad, "el candidato del PRI no hace eventos públicos porque la gente no va; no dio resultados", mencionó.