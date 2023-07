Urge padrón de prestadores de servicios turísticos real y confiable en SLP: Liliana Flores

Deben cumplir ciertos requisitos para que puedan ser certificados

La presidenta de la Comisión de Fomento al Turismo del Congreso del Estado diputada Liliana Flores Almazán afirmó que es necesario crear un padrón estatal de prestadores de servicios turísticos que sea real, actualizado, y cuyos integrantes cumplan determinados requisitos para que puedan ser certificados.

Dijo que en el ámbito turístico haya muchas necesidades que fueron planteadas en los foros realizados para la elaboración de la nueva Ley de Turismo en las cuatro zonas del estado, las cuales se están atendiendo y se plasmarán en el ordenamiento que se elabora para ser aprobado en las próximas semanas.

Señaló que si en el Registro Nacional de Turismo hay pocos prestadores de servicios registrados, no quiere decir que así sea, porque hay muchos que no están dados de alta, es decir, no hay un registro único sino que los estados y los propios municipios tienen sus propios datos y eso solamente refleja que hay un total desorden.

La importancia de tener un registro confiable y real es que los prestadores de servicio podrán tener acceso a diversos programas de apoyo, de capacitación, que los turistas tengan confianza a la hora de verificar esa lista, que haya promoción de sus actividades, por eso es muy importante que se tome con seriedad el tema.

Flores Almazán añadió que “recibimos con mucho gusto la noticia de que se están aperturando verificaciones para guías de turistas, porque se necesita gente profesional, con un registro, que vaya acompañado de un reglamento; actualmente no hay un padrón formal, confiable, profesional y eso es lamentable.