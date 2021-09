Urge mejorar campañas de educación sexual en SLP

Es necesario que los gobiernos inviertan más recursos en materia de salud para promover mejores campañas de educación sexual, y que las comunidades más alejadas tengan acceso a la salud, así como a métodos anticonceptivos para evitar embarazos no deseados; asimismo, se deben endurecer los castigos para quienes cometan actos de violación, a fin de que disminuir el abuso sexual hacia las mujeres.

Así lo consideró Héctor D’argence Villegas, empresario potosino, quien manifestó estar en contra de que se despenalice el aborto, pues es una medida fácil para “quitarse la bronca de encima”, además de que promueve la cultura de la muerte entre la sociedad.

Señaló que se deberían tener penas duras y severas a los hombres que comentan actos de violación, pues hoy no se castigan con firmeza este tipo de hechos, y “anda por la vida como si nada pasara”; sin embargo, también la ley debería buscar la forma de obligar a los hombres a hacerse responsables de los hijos que engendran, pues luego la mujer es la que se queda sola con la responsabilidad.

“En lo personal no estoy a favor, antes de pensar en un aborto se debe pensar en cómo prevenir el embarazo; aunque hay casos especiales, por ejemplo, si una mujer es abusada sexualmente y queda embarazada, considero que ni aun así debe matarse un bebé, porque no tiene la culpa, tampoco la mujer, pero se puede ver la opción de darlo en adopción. Tenemos que respetar la vida, porque sino al rato a las personas de la tercera edad también las vamos a querer evitar, aplicando la eutanasia, considero que este tema tiene mucho más fondo”, expresó.

Asimismo, el empresario opinó que la despenalización del aborto “por supuesto que afecta a la sociedad en todas las actividades, desde lo social, lo familiar y lo económico”, por lo que, no descarta que muy posiblemente también se impacte el tema laboral en los centros de trabajo y se tengan ausencias de algunas colaboradoras.

“Sí hay muchos casos de violaciones, pero son más los de niños y adolescentes teniendo relaciones sexuales de manera irresponsable. Vamos a seguir luchando para que esto (la legalización del aborto) no se dé en San Luis, no lo queremos; sí hay un tema de la libertad de la mujer para hacer con su cuerpo lo que sea, pero ella también tiene un don de procrear vida, y no puede ser que ella determine acabar con la vida de un ser humano que no puede defenderse. Busquemos la forma de evitar los embarazos, más que buscar matar la vida de un niño en el vientre”, añadió.