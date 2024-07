Urge desazolvar presa San José; 3 niveles de gobierno, responsables: Leal

El problema de la presa San José requiere de acciones profundas y urgentes, es necesario realizar un desazolve exhaustivo, así como labores de reconstrucción y fortalecimiento de la infraestructura.

Sin embargo, este es un proceso que demanda tiempo y considerables recursos, en los cuales deben involucrarse todas las autoridades pertinentes, dijo el diputado Alejandro Leal Tovías.

El integrante de la Comisión del Agua del Poder Legislativo, añadió que se deben buscar soluciones integrales y sostenibles para resolver de manera definitiva la problemática del agua en la región. Pues no existe un recurso suficiente a nivel estatal, federal o municipal para afrontar este desafío por sí solo.

También es urgente buscar alternativas viables que garanticen el abastecimiento seguro y sostenible de agua para todos los habitantes de San Luis Potosí.

Señaló que uno de los principales problemas que enfrenta la presa de San José, ubicada en la capital potosina es que no está desazolvada, por lo que su capacidad de retención del vital líquido es mínima.

Leal Tovías enfatizó que uno de los principales desafíos que afecta a la presa es el acumulamiento de sedimentos no desalojados, lo cual ha reducido significativamente su capacidad de retención de agua. Esta situación, origina que se desperdicie mucha agua, pues seguir reteniéndola representaría un riesgo potencial para la población.

La presa san José empezó a verter agua para evitar que siga subiendo de nivel, lo cual no significa necesariamente que está a su máxima capacidad, es decir, al tener varios metros de residuos y azolve, su capacidad total se reduce significativamente pero de todos modos representa un riesgo de seguir acumulando agua.

Aunque no toda la ciudad depende del agua de la presa, el sector que sí requiere de que esté en funcionamiento de manera permanente, que la poca agua que llegue a captar se utilice y no se tenga que estar enviando al río Santiago porque no se sabe qué hacer con ella, dijo el secretario de la Comisión del Agua.