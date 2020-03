Urge CTPL a apoyar a las familias

Hay familias que pudieran perder su patrimonio debido a la recesión económica que traerá el coronavirus, indicó Elizabeth Gómez Suárez, dirigente de la organización Campesinos y Trabajadores en Lucha por tu Patrimonio, por lo que urgió al gobierno estatal a apoyar a los más necesitados.

La dirigente social manifestó que la recesión económica que traerá el coronavirus, podría llevar a que las personas pierdan su patrimonio, "con tal de comer rematan su vehículo, rematan la casa, y qué apoyo hay de gobierno"; debido a ello llamó al gobierno estatal a que apoye a las familias con despensas, con vales, y que genere convenios con instituciones bancarias e Infonavit para que las personas puedan sobrellevar sus deudas.

Criticó que el gobernador del estado no cuente con personal apto en cada dependencia, sin embargo señaló que puede contratar asesores financieros para que definan esquemas de apoyo en los que se hagan convenios con las instituciones y que no se conviertan en usureros que dañen más la economía de las familias.

Gómez Suárez reprochó que sólo se le pida a la gente no salir de su casa, sin dar opciones para que se sostengan en estos meses, "ellos (los políticos) ya no están trabajando pero los mantenemos nosotros, y a nosotros quién", pues hay personas que viven al día y no pueden dejar de trabajar, "guardados en la casa no nos va a matar el virus, nos va a matar el hambre".

Aunque reconoció que en lo personal no cree en la pandemia, señaló que hay pánico entre la población y la situación es desastrosa, e incluso podría ser peor, pues advirtió que al cerrar los pequeños negocios la gente buscará la forma de obtener alimentos, y destacó que en Estados Unidos ya hay saqueos a mano armada a tiendas y viviendas, "es lo que está provocando este gobierno injusto".