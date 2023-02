Uno de los estudiantes del Cobach responsables de maltrato animal ya fue detenido

Gobernador dio a conocer que los dos jóvenes estudiantes del Colegio de Bachilleres, responsables de cometer maltrato animal, serán procesados con la legislación de menores e internados en el Centro Tutelar.

“Uno de los presuntos responsables, ya fue detenido por personal de la Fiscalía General del Estado, otro sería también arrestado en el transcurso de las próximas horas”.

Este tipo de agresiones, en las que son maltratados los animales en cualquier expresión, no pueden ser tolerados, “tenemos una legislación para sancionar a los menores de edad que es la que será aplicada, una autoridad judicial será la que resuelva sobre ese caso, pero no ocurrirá que no haya sanción en contra de ellos bajo el argumento de que son menores de edad”. precisó.