Universitarios se manifestaron contra directora del Hábitat de la UASLP

Cumplieron la promesa de manifestarse por los alrededores de la facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, estudiantes que están inconformes con la dirección general que encabeza Rosa María Reyes Moreno, principalmente la tachan de insensible y no preocuparse por quienes tuvieron que alejarse de la escuela por la pandemia.

Mauricio Melo, consejero alumno de la facultad del Hábitat, fue quien narró la serie de irregularidades que se han venido presentando a raíz del cambio de directriz que ha tenido está institución educativa, entre ellas también destaca que no está designado un secretario escolar que atienda las inquietudes del alumnado.

"No hay quien pueda resolver las cuestiones escolares y también en cuestión académica hay muchísimos problemas porque ahora lo que quiere hacer es no tener grupos irregulares y se nos hace una falta de conciencia y de empatía porque sabemos que ante la pandemia, muchísimos alumnos tuvieron que dejar las materias y ponerse a trabajar".

Destacaron que bastantes alumnos por la pandemia, se convirtieron en estudiantes irregulares y no existe empatía para atender sus casos y no los dejan inscribirse y además no hay grupos irregulares.

"Parece que está en contra de las alumnos y solo quiere quedar bien con los maestros, es algo de lo que los alumnos se dan cuenta porque no hay conciencia, tiene mala conexión no hay empatía de parte de los maestros porque la directora no les dice nada y los alumnos ya están hartos".

Estos estudiantes señalaron que están acostumbrados a cerrar la calle de Niño Artillero y las diversas secretarías de la facultad del Hábitat por lo que no descartan continuar con sus movilizaciones, mismas afirman no son politizadas por ningún partido político, y cabe destacar que con esta movilización ya son tres movimientos los que enfrenta la directora en su contra.