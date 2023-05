Tras llegar a una serie de acuerdos, estudiantes universitarios liberaron las instalaciones de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, luego de que protestaron para denunciar las constantes ausencias de profesores y una serie de presuntos acosos sexuales por parte de los docentes hacia las alumnas.

Alrededor de 50 jóvenes pernoctaron en la institución educativa, según narró Abi Álvarez una de las voceras del movimiento y quién argumentó que aunque no estaba el rector decidieron levantar el plantón que mantenían, para permitir que la vida de la institución continuara.

"Entre las cosas que pedimos fue que se revise y se controle a los maestros en sus faltas, ya no van a estar firmando entradas y salidas. Los alumnos vamos a tener que firmar sus salidas, confirmando que cumplan sus dos horas".

También se afirmó que no habrá represalias contra los jóvenes que estuvieron participando en esta protesta, así también se protegerá a maestros y personal de limpieza que no pudieron acudir a laborar. También había inquietudes sobre una serie de pagos que no se hicieron por parte de la comunidad estudiantil y se les dará una extensión para que puedan hacer este procedimiento.

Universitarios liberan instalaciones de la Facultad de Psicología / Cortesía

El próximo lunes comenzarán una serie de investigaciones contra los maestros faltistas, y que tienen señalamientos por conductas nocivas.

Al frente de la negociación estuvo Federico Garza Herrera, secretario general del órgano estudiantil, así como el director de la Facultad Omar Sanchez-Armáss Capello.

La máxima casa de estudios notificó que tanto alumnos y docentes, así como funcionarios de la institución firmaron los acuerdos durante la mañana del viernes.

"A partir de este momento, se abren instalaciones y se inicia el proceso electoral. Con ello, la comunidad universitaria reafirma su compromiso con la mejora continua y la calidad académica".