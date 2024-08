Universitarios ignoran recomendación de usar cubrebocas en la UASLP

Pese a que era una recomendación y no una obligación utilizar cubrebocas dentro de los espacios cerrados de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, tanto estudiantes, administrativos y maestros, no acatan la sugerencia hecha de retomar la medida de prevención para no pasar por la enfermedad del coronavirus.

La gran mayoría de estudiantes y maestros no portan los cubrebocas, algunos alumnos sí tomaron en cuenta esta disposición, pero son unos cuantos. Solo al inicio del año escolar se vio un poco más de atención a esta normatividad que fue emitida a través de los portales informativos de la máxima casa de estudios.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

El uso de cubrebocas garantiza varios beneficios en términos de salud pública, especialmente en el contexto de la prevención de enfermedades respiratorias como el Covid-19. Entre algunas garantías clave que ofrece su uso, esta la reducción de la transmisión de virus porque éste actúa como una barrera física que limita la propagación de partículas respiratorias (como gotas de saliva o mucosidad) que pueden contener virus. Esto es fundamental en la transmisión de enfermedades respiratorias.

También promueve la protección para otros, si una persona está infectada (incluso si es asintomática), el uso del cubrebocas reduce la posibilidad de que propague el virus a otras personas, protegiendo así a la comunidad.

En el caso de la protección personal, aunque en menor medida, también pueden ayudar a proteger a la persona que lo usa, especialmente si es un cubrebocas de alta eficacia (como las mascarillas N95), al filtrar el aire inhalado y reducir la exposición a partículas virales.

Esta medida también sirve como un recordatorio visual de la importancia de las medidas de protección durante una pandemia, promoviendo una actitud de cuidado mutuo y responsabilidad.

En ambientes donde el distanciamiento social es difícil de mantener como en el transporte público, tiendas, o eventos masivos, el uso de cubrebocas ayuda a minimizar el riesgo de contagio, se da la reducción del contagio en espacios cerrados.

Si bien no son infalibles, los cubrebocas son una herramienta esencial en una estrategia más amplia de prevención que incluye el lavado de manos frecuente y el distanciamiento social.