UNID continuará apoyando los debates con candidatos en SLP

Raúl Torres Muñoz, rector de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, campus San Luis Potosí, UNID, confirmó que su institución educativa como en otros años, continuará permitiendo que se lleven a cabo los debates entre candidatos a representantes populares. Ya han sido anfitriones de este tipo de actividades cívicas, por lo que está en toda la disposición de las autoridades como el Instituto Nacional Electoral, INE, y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, CEEPAC.

Recientemente recibió en su institución educativa a personajes de la escena nacional que buscan concientizar a favor del voto “unos jóvenes pues sí que están interesados, están al pendiente, algunos sí diciendo que no les interesa la política, que no ven un buen panorama docente, tenemos un gran compromiso desde la formación de los jóvenes en todos los ámbitos y uno de los principales temas que tenemos es que estamos en una nueva era electoral y este año, pues conlleva ciertas responsabilidades como líder de una institución educativa me queda tratar de trabajar con los jóvenes, de sensibilizarlos y decirles que ejerzan su voz”.

Consideró relevante que se tome en cuenta la participación de los jóvenes en la política mexicana, porque en realidad cada sexenio el bono demográfico que menor participación tiene en las votaciones son justamente los de este sector a pesar de que están al tanto de lo que ofrecen los partidos políticos, “les sirve para poder conocer un poco más el contexto de hacia dónde van. Entonces el compromiso de la Universidad es ese, es concientizar sensibilizar e invitar al joven estudiante tanto de bachillerato como de licenciatura y posgrado, por supuesto a que ejerzan presión”.

Patricia Calvillo / El Sol de San Luis

La institución se abre de nueva cuenta al tema de la participación electoral porque tienen responsabilidad de que los jóvenes se puedan enterar de que puedan participar y que puedan conocer, qué es lo que hay afuera “qué es lo que nos dicen todos ellos, entonces estamos abiertos a poder seguir impulsando el conocimiento a poder seguir impulsando y que ellos pueden entender”.

La importancia que tiene poder participar en esta clase de eventos es despertar el interés de participar también en debates políticos que se van a organizar, en anteriores elecciones tuvieron un ejercicio de este tipo y no descarta proponerlo de nueva cuenta “por supuesto, en efecto hace algunos años se llevó a cabo esta dinámica de un debate electoral entiendo que fue muy provechoso, ha sido algo muy positivo y por supuesto que estamos abiertos a poder analizar una nueva posibilidad de que haya un debate acá en la universidad, sin problema alguno, tendremos que analizar cuáles son los procesos correctos para poder cumplir con todo el lineamiento y poder tener nuevamente un debate electoral aquí, pero lo que sí están considerando es poderlo llevar a cabo aquí en la instalaciones de la institución”.

Además de esta participación de los jóvenes como estudiantes de la Universidad, también se suman a esta colaboración de la organización de la elección, finalmente trabajan con el INE, trabajan con el CEEPAC “ayer tuvimos la Universidad llena de personas del Instituto Nacional Electoral, ya que estaban tomando una capacitación, la intención es poder generar la participación”.

Actualmente en esa institución educativa de carácter privado atienden a cerca de 900 alumnos, que se encuentran atendiendo algunas carreras como sistemas, administración, comercio internacional, mercadotecnia, contaduría, comunicación, entre otras.