Una vacilada elección de presidente de Cegaip, habla Reyna Estrada

Los aspirantes a la presidencia de la CEGAIP que fue renovada en votación por el Pleno del Congreso del Estado se vieron en desventaja con quien fue electo como nuevo integrante y en consecuencia presidente del organismo David Enrique Menchaca Zúñiga.

Lo anterior al ser éste promovido desde el interior del Poder Legislativo, entre otros entes por su propia esposa la Oficial Mayor del Congreso del Estado, Marisol Denisse Alvarado Martínez, por lo que se considera que la elección fue ventajosa.

Local Eligen a contralora de la ASE y comisionado presidente de la CEGAIP

Así lo consideró el presidente del Consejo Potosino de Abogados A.C. José Ramón Reyna Estrada quien dijo en representación del gremio perteneciente a su asociación, objetar la elección de Menchaca Zúñiga.

“Esto debido a la intromisión y tráfico de influencias que realizó la actual Oficial Mayor del Congreso del Estado Denisse Alvarado para favorecer a su esposo”.

El abogado consideró que el parentesco con la Oficial Mayor le dio a Enrique Menchaca amplia ventaja sobre el resto de los 19 contendientes por el puesto, que estará en vigor del 1 de julio al 30 de junio de 2024.

“Fue una elección viciada de origen debido a que los demás aspirantes se vieron en desventaja con el ahora comisionado para favorecer intereses políticos de los diputados, lo ideal en estos casos es que mejor no convoquen a participar y no le quiten su tiempo a personas que reúnen mejor perfil para el cargo, considero esto una vacilada, se supone que es una dependencia de transparencia y en el caso en particular no la hubo lo que lógicamente rile con la Comisión.