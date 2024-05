Una regiduría, el plan B de José Luis Chalita si pierde la alcaldía de SLP

El candidato de Conciencia Popular a la Presidencia Municipal de la capital José Luis Chalita Manzur afirmó que los pleitos irreconciliables entre morenistas y verde ecologistas, van a beneficiar otros proyectos políticos el 2 de junio, porque está claro que “les imponen candidatos que las bases no quieren”.

Las cúpulas podrán pactar pero las bases no los quieren, “en la capital impusieron a una candidata que venía de otro partido, la adoptaron en el Verde y los de MORENA la rechazan; esta situación genera el rechazo de la militancia y estos votos van a venir para algún otro candidato que represente lo que ellos quieren, que es la honestidad, la transparencia y el trabajo honrado que se debe de realizar aquí en San Luis Potosí”.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

Añadió que “es muy lamentable que se estén peleando entre las fuerzas de los partidos, ya que independientemente de los ideales, somos mexicanos y principalmente somos potosinos. Pero esto demuestra que la ciudadanía no quiere que vengan a gobernarnos ellos, que venga una persona diferente. La verdad es que estoy participando porque yo no me identifico con ninguno de los candidatos que se encuentran para participar a la presidencia municipal y es por eso que creo que es tiempo de la participación ciudadana”.

José Luis Chalita añadió que “hemos tenido muchas muestras de cariño, mucha aceptación y vamos adelante y creo que vamos a lograr el triunfo porque San Luis nos necesita”.

“Tengo mi plan A, que es ganar la presidencia municipal y por eso voy y para eso estoy trabajando. El plan B será a lo mejor una regiduría, pero a mí lo que me interesa en realidad es la presidencia municipal porque desde ahí podemos hacer obras muy buenas y llevar a San Luis a ser una de las mejores ciudades a nivel nacional”.

Añadió que “Enrique Galindo, quien es de reelección, y Sonia Mendoza se dicen los punteros, pero en realidad es que Enrique Galindo tiene un desgaste muy importante por el mal trabajo que realizó durante su gestión y que solamente se puso a trabajar seis meses antes para lograr nuevamente la aceptación de los potosinos, pero tenemos memoria y recordamos perfectamente bien que los primeros años se la pasó navegando de muertito y no realizó un buen trabajo”.

“Los que le están pidiendo la reelección son su equipo de trabajo, la gente que trabajan para él, pero la ciudadanía en general nos encontramos inconformes con el trabajo realizado. Prometió servir y proteger y ni nos ha servido ni nos ha protegido. Prometió dar agua y tengo más de dos meses en el centro histórico sin gota de agua. Probablemente me tenga castigado porque estoy participando para la presidencia municipal o será un revanchismo político”.