Una niña de 12 años murió por coronavirus en SLP

Con los cambios de temperatura que se están viviendo se recomienda a la población potosina mantener las medidas sanitarias de prevención contra el Covid-19, y extremar cuidados a grupos vulnerables como son niñas y niños pequeños, así como personas adultas mayores, ya que de contagiarse del virus tienen mayor riesgo de padecerlo de forma grave. En esta semana, una menor perdió la vida a consecuencia de no estar vacunado.

En 2024, México ha registrado un aumento en los casos de esta enfermedad, con 12 mil 275 casos confirmados hasta agosto. La tasa de positividad del virus ha llegado al 28 por ciento a nivel nacional, la más alta en lo que va del año. Además, se han reportado 495 defunciones relacionadas con la enfermedad. Las variantes KP.2 y KP.3, pertenecientes a la familia ómicron, están presentes en el país y se consideran más contagiosas que otras cepas.

Los Servicios Estatales de Salud, SES, recuerdan que entre los síntomas más comunes en niñas y niños al contagiarse de Covid-19 se encuentran fiebre y tos, y pueden presentar vómito, dolor de estómago, cambios en la piel, dolores musculares, por lo que recomiendan buscar atención médica inmediata.

Del 23 al 29 de agosto en San Luis Potosí, se confirmaron 23 nuevos contagios del virus, teniendo acumulados 253 mil 700 casos totales de esta enfermedad en el Estado.

Los nuevos casos se presentaron 13 en la capital potosina, 4 en Soledad de Graciano Sánchez, uno en Santa María del Río, uno en Alaquines, uno en Villa Juárez, uno en Ciudad del Maíz, uno en Matehuala, uno en Ciudad Valles; Las personas contagiadas del virus, 21 no cuentan con esquema de vacunación completa contra el Covid-19 y 2 con esquema completo.

La cifra de muertes en el Estado se incrementa a 7 mil 741, al presentarse una defunción que corresponde a una niña de 12 años que no contaba con comorbilidades y no tenía esquema de vacunación contra el virus. No hay personas hospitalizadas.