"Una de chicharrón"... Primero desquitar el antojo, luego lo demás

Pese a la pandemia del Coronavirus, parece ser que primero está el antojito o desquitar el hambre entre la población potosina y sus visitantes, porque el área de alimentos se mostró este pasado domingo, atiborrada de comensales.

¡Y cómo no!, si las gorditas de los diversos guisos sí que se antojan; la ciudadanía asistió a realizar sus pedidos, bien acompañados de la pareja, de la familia o bien solos, para comer en el lugar o para llevar, y las frases no se hicieron esperar, “deme un burrito de chicharrón”; “la cuenta por favor”, “yo quiero cuatro migadas, dos de huevo verde y dos de chicharrón rojo”, “de qué son las gorditas”, etc.

Rafael Ruiz | El Sol de San Luis

Y por supuesto la espera acompañada de una buena plática o bien de un refresquito se multiplicó entre los comensales, quienes en su momento degustaron sus pedidos, otros, prefirieron llevarse su pedido para saborearlo en familia.

Sin lugar a dudas, un lugar lleno de sabores es el área de alimentos del Mercado República, un lugar ya con 45 años, con tradicionales lugares donde degustar de un buen menudo, de la exquisita comida corrida, de los pescados y mariscos, de las gigantescas gorditas, de las aguas frescas y por supuesto de las gorditas hechas a mano que son la delicia de los asistentes.

Rafael Ruiz | El Sol de San Luis

Sin embargo ayer domingo sí que se relajó la población al acudir al lugar, porque aunque la mayoría portaron su cubrebocas, casi nadie utiliza el gel antibacterial y eso pone en riesgo la salud de los comensales y de sus familias, quienes pudieran contraer el Covid-19.

Bueno sería especificar las obligaciones tanto de vendedores como de compradores, que si llegas y tienes que lavarte las manos o utilizar gel y nunca quitarte el cubrebocas, pero eso corresponde a las autoridades que implementen un protocolo que sea eficiente y que permita seguir degustando los exquisitos platillos que en el mercado República se ofertan.

Rafael Ruiz | El Sol de San Luis

En un recorrido que realizó El Sol de San Luis por el lugar, se observa que los más de 45 años del centro de abasto ya presenta los estragos, como es el caso en el lugar de los medidores de luz, donde ya se encuentran deterioradas las protecciones y se asoman peligrosamente los cables eléctricos, y ni se diga el sistema de drenaje que se encuentra en el techo del estacionamiento subterráneo, ya tiene fugas por todos lados y por supuesto que requiere de una manita de gato. Tradicionales lugares donde degustar un buen menudo, exquisita comida corrida, pescados y mariscos, gigantescas gorditas, etc

Leer más de El Sol de San Luis

Local Invitan a consumir productos del programa "Puro Potosino"

Local Ser cerrajero requiere de tolerancia y calma; precisión, la clave