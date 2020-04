Un viacrucis, ser atendido en el Hospital Central

Convertir al Hospital Central "Ignacio Morones Prieto" en hospital COVID es un error, pues hay personas que no tienen los medios económicos para recurrir a nosocomios privados, destacó Ana, quien este miércoles estuvo a punto de perder a su hermano porque se negaban a recibirlo.

Luego de que se anunció que el Hospital Central fue aceptado como hospital de escalamiento para atender pacientes con coronavirus, Ana se mostró en contra, "a mi no me parece, porque hay muchos pacientes que requieren también atención".

Explicó que su hermano de 65 años de edad padece diabetes, hipertensión, e insuficiencia renal crónica, y a causa de esta última enfermedad su estado de salud ha sido malo los últimos días, desde el martes ella y su familia solicitaron ambulancias al 911 para trasladar a su hermano, pero nunca fue enviada, además llamaron al Hospital Central para preguntar si podían internarlo y se negaban a recibirlo.

Este miércoles el estado de salud de su hermano fue peor, por lo que pidieron a una doctora que fuera a revisarlo hasta su domicilio, "ya no quería comer, no se movía, llevamos una doctora particular y dijo: su hermano está muriéndose, tiene que estar en un hospital". Ante tal situación la misma doctora llamó al servicio de emergencias pero tampoco tuvo buena respuesta, así que tuvieron que contratar los servicios de una ambulancia particular.

En el trayecto al hospital volvió a marcar por teléfono al Hospital Central para preguntar si lo podían recibir y seguía la negativa, incluso le dieron el número de uno de los directivos para que hablara con él, "rogándole que recibiera mi paciente y me decía que no porque requería terapia intensiva y no tenían lugar, cómo es posible que me digan eso cuando están todas esas instalaciones".

Al final aceptaron recibir a su hermano porque llegó sin signos vitales al hospital, por lo que cuestionó qué habría hecho si la negativa se mantiene porque el hospital es convertido en hospital COVID, "me decían que lo llevara a Soledad pero la ambulancia me decía que no están recibiendo pacientes allá, la ambulancia me cobró mil 300 y aparte me dijeron: si nos tardamos en que lo reciban vamos a estar cobrando por hora".

La mujer manifestó que así como su caso, puede haber más personas que lleguen al Hospital Central en estado grave y que no cuenten con los medios económicos para acudir a un hospital privado, por lo que desde su parecer, el nosocomio debiera mantenerse para la atención a la población general, y que el recurso que recibirá San Luis Potosí para atender la contingencia, se utilice para adaptar otro sitio para los pacientes con coronavirus, pues incluso puso en duda que el presupuesto asignado por la federación realmente se utilice para atender esta emergencia sanitaria.

También destacó que los pacientes internados, como su hermano, tienen bajas defensas, por lo que podrían ser propensos a contraer coronavirus si las personas infectadas son atendidas en el mismo sitio, "que ocupen el hospital para todos esos pacientes que vienen de fueras, que vienen muy graves, y que acondicionen otro hospital para pacientes con coronavirus".