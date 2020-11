Un reto, las metas en seguridad para cerrar el 2020

La meta al cierre de año para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado es lograr la disminución en el numero de incidentes de robo a transeúntes y casa habitación, aunque se pugna por atacar todos los delitos.

Así lo comentó con un dejo preocupación, el comisario Jaime Pineda Arteaga, titular de la SSPE quien admitió que en materia de seguridad se vive un periodo complejo, “ahorita se vive una situación complicada con la pandemia también, tenemos que prevenir también el robo de aguinaldos que ya viene, la premisa es proteger el patrimonio de los potosinos”.

Local Consolidan sistema de seguridad vecinal

Pineda Arteaga sostuvo que para dar buenos resultados a la población lo más importante es estar coordinados y proteger los bienes de la población, “el objetivo este año es disminuir la tasa de robo a transeúntes”.

En este periodo de Buen Fin, en que no se han registrado incidentes mayores ni en centros comerciales ni en establecimientos del Centro Histórico, el comisario recomendó a la población que trate de utilizar cajeros automáticos que no es ten tan solos, los que se encuentran en centros comerciales, donde haya cámaras de vigilancia, etc. “hay muchos cajeros que están en lugares despoblados que se abstengan de ir a esos lugares y que lo hagan a la luz del día”.

El mando policial admitió lo complejo que resulta obtener y mas aun mantener la confianza de la población a quien llamó a colaborar interponiendo sus denuncias ciudadanas, a colaborar con la autoridad dando a conocer los delitos o delincuentes de que tenga conocimiento, para que la autoridad tenga elementos para realizar su trabajo.

“Cuesta mucho trabajo, necesitamos el apoyo y la confianza de la gente, la confianza de la población debe tejerse día a día, y para ello es importante la detención de objetivos generadores de violencia, de objetivos generadores de incidencia delictiva a la par de la proximidad social”.