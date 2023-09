Un reto dirigir la Jucopo; “no me veían como autoridad”: Liliana Flores

Buscar las coincidencias ha sido la mejor fórmula para sacar adelante el trabajo legislativo

Hay que hacer una política de suma de esfuerzos una política encaminada a lograr el bien común

Venir del interior del estado ha sido todo un reto que no ha sido fácil

Asumir la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso del Estado y luchar contra la violencia política de género ante quienes no nos veían como la autoridad a la cual representamos, ni daban el valor real a la figura, no fue nada fácil, sin embargo, ante el compromiso de estar pendiente de los temas y el trabajo del día a día, estar presente y demostrar que se tiene la capacidad, fue como se logró cambiar esa visión.

“Hemos podido mostrar que como mujeres tenemos la capacidad de ocupar cargos de toma de decisiones, es importante que hagamos valer esos espacios, que sepan que tenemos la capacidad, la preparación y lo hemos demostrado, que no estamos puestas a contentillo”.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Así lo comentó en entrevista con El Sol de San Luis, la diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán, quien habló de los retos a los que se enfrentó a su llegada a la presidencia de la Jucopo, no sólo como mujer, sino también por venir del interior del Estado donde todo es diferente; sin embargo, su capacidad le llevó a lograr importantes acuerdos y consensos en favor de las y los potosinos.

Si es diferencia… “dar pláticas, capacitaciones, atender algunas solicitudes, porque es difícil llegar del interior, sentarte en una mesa donde no te mueves en este ámbito, en este medio donde muchas ocasiones no tenemos ni la misma manera de hablar, ni el mismo lenguaje, entonces es adaptarnos a esta cultura y demostrar que podemos y tenemos la capacidad de ser y de estar, es complicado, pero no es imposible”.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Al agradecer la oportunidad de llevar las riendas de la Jucopo, destacó la importancia de demostrar que como mujeres se tienen las mismas capacidades que los hombres, para sumir cargos de muy alta responsabilidad.

“Una gran oportunidad como mujer en política del interior del Estado, que enfrenté al asumir la presidencia de la Jucopo, fue el tema que todavía existe de la violencia política de género, de que no nos vean como la autoridad a la cual representamos, como la Presidenta Junta de Coordinación Política; quienes están alrededor de nosotros no nos ven con esa autoridad que representamos, pero seguimos trabajando en eso, no ha sido fácil a lo mejor si estuviera un hombre no pasarían estas cosas, pero se logró el respeto y el consenso con el apoyo de los compañeros diputados y de la mano de la presidenta de la directiva”.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Añadió que buscar las coincidencias ha sido la mejor fórmula para sacar adelante el trabajo legislativo, “como presidenta de la Jucopo lograr el consenso con los demás grupos parlamentarios y representaciones políticas ha sido muy positivo, a pesar de las agendas siempre logramos consensos positivos, hemos sido una legislatura responsable que ha abonado por el trabajo, no por los escándalos, ese es el compromiso más grande con la población”.

Dijo que, aunque la población pueda no percibirlo, existen diferencias entre los integrantes de la Legislatura al defender puntos de vista en cada una de las comisiones y hasta dentro de la misma Jucopo, pero siempre abonando en el coincidir, para sacar adelante el trabajo.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

“Como mujer en política, apuesto por el trabajo en política, anhelo contagiar a las personas, porque hay que hacer una política de suma de esfuerzos y encaminada a lograr el bien común, la mayoría estamos comprometidos con abonar por un San Luis Potosí mejor, de mayores oportunidades, y que más allá de los colores recordar porqué y por quienes ocupamos este espacio”.

Al frente de la Jucopo, que ahora estará bajo la responsabilidad del diputado Rubén Guajardo, dijo: “se logró lograr la armonización de la Ley de Movilidad a nuestras leyes en el Estado, dejamos los antecedentes para que pueda cumplirse una nueva ley que esperemos que sea en esta legislatura”.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Otro tema en el que se fijó especial atención fue atender el rezago, esperando que lo que se avanzó en ese tema también siga, es un compromiso como legislatura, definir agenda todos los grupos parlamentarios y atender el rezago desde cada comisión, no solo como parte del trabajo, sino también de la productividad que se mide.

Flores Almazán considero relevante avanzar en fortalecer la confianza de la población en sus diputados, por su parte dijo, seguirá enfocando sus esfuerzos en las comisiones de las que forma parte, se vienen meses de mucho trabajo y en breve se recibirá el paquete económico el tema de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos que dijo, “es de gran trascendencia para el Estado”.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Otro tema es dar seguimiento a la iniciativa de modificaciones a la Ley de Turismo tomando en cuenta las voces de cada región y de quienes hacen el turismo en San Luis Potosí de la mano y con propuestas de la misma Secretaría de Turismo, que sea aplicable que ordene y regule y dé la oportunidad al turismo de generar economía, asimismo dentro la Comisión del agua, revisar la solicitud de cuotas y tarifas hoy el tema del agua en San Luis Potosí como en el país es crítico.

Al diputado Rubén Guajardo quien asume la presidencia de la Jucopo, corresponderá ahora, dar continuidad al compromiso que se tiene como Acción Nacional de seguir administrando los recursos de la mejor manera, responsable, positiva y a favor del trabajo como legisladores, que se refleje en leyes positivas y en beneficio de la población.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Finalmente y ante el próximo proceso electoral, y con 26 años en Acción nacional, se dijo contenta de que sea una mujer decidida quien dirija los trabajos del Frente Amplio por México, “una mujer con historia, con conocimiento, que sabe lo que necesita el país, estoy muy emocionada con este gran proyecto, de manera personal no tengo decidido si voy a algún cargo de elección pero sí me veo en política, sí me veo trabajando a favor de México y a favor de este Frente Amplio por México porque hoy tenemos el ánimo el gusto y la firme convicción de que podemos darle a nuestro país nuevas oportunidades con una gran esperanza”.