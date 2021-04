Un repunte nos hará retroceder en el semáforo: Jesús Priego

"No sería justo que por un descuido de unos días volvamos a tener un repunte y nos haga retroceder en el semáforo, no sería justo por tanto que ha perdido la gente", indicó Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

El vocero de la Iglesia Católica recordó que este año al igual que en 2020, las conmemoraciones propias de la Semana Santa se realizarán con las restricciones que marca la pandemia, por lo que se privilegiará "la asistencia virtual a los eventos" y se suprimen actos que impliquen contacto entre personas o aglomeraciones, por ejemplo ya no se da el saludo de la paz, "no habrá lavatorio de pies, no habrá viacrucis y el aforo en las demás actividades será de 50% como marca el semáforo Amarillo".

En ese sentido, indicó que este jueves no habrá la tradicional visita a los Siete Altares, pues los templos abrirán únicamente a la hora de los oficios religiosos, que en Jueves Santo son por la tarde, y habrá personas en los accesos de las iglesias para controlar la entrada y evitar aglomeraciones.

Mencionó que con ello la Iglesia busca evitar ser fuente de contagios, y recordó a la población que estos "son días de guardar y evitemos lugares donde la gente se aglomera", pues cuestionó "qué caso tiene que un sector guarde todas las medidas si otro va a bajar la guardia y se va a descuidar, al final nos contagiamos todos; entonces lo que pedimos es que seamos muy responsables en estas vacaciones que todo parece indicar que serán las últimas en tiempos de pandemia".

Priego Rivera también pidió que si hay sitios en donde sí se realicen celebraciones de Semana Santa, los pobladores eviten asistir y apliquen las medidas preventivas.