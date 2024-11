Un oso negro anda suelto en El Naranjo; ¿qué hacer en caso de avistarlo? (video)

La organización Selva Téenek Ecopark advirtió sobre la presencia de un espécimen de oso americano en la zona de El Meco, por lo cual dio a conocer que se trabaja en un plan en conjunto con la Fundación Invictus y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para poder trasladar al oso a un lugar seguro y que no esté en riesgo de ser atropellado.

La información fue confirmada por el departamento de Protección Civil de El Naranjo, que replicó el video y detalló además que el oso fue avistado en la colonia Agrícola del Meco correspondiente a dicha localidad; además, solicitó a los habitantes de esta demarcación ponerse en contacto con las autoridades en caso de ver al oso.

¿Qué hacer en caso de ver al oso?

Selva Téenek recomendó, al igual que Protección Civil, contactarse con ellos o con las autoridades en caso de advertir la presencia de este animal, respetar la distancia, informar a otras personas que el oso americano es una especie protegida por la ley, e informar si alguien busca cazarlo.

Protección Civil añadió a estas recomendaciones notificar en caso de que alguien agreda al oso.

También se pide no dejar a mascotas sueltas en la calle, no caminar solos entre los cañaverales durante la noche y no intentar perseguir al oso.

El video del oso corriendo al costado de un camino y perdiéndose entre la vegetación ha sido difundido ampliamente por redes sociales; por lo que en caso de avistarlo, se puede pedir apoyo al número de Protección Civil de El Naranjo: 482 106 4843 y a Selva Téenek: 481 193 4730.

Fue desde el pasado 26 de octubre que Selva Teenek informó que una cría de oso negro se encontraba en las inmediaciones de la colonia Agrícola del Meco, tras lo cual la Fundación Invictus, organización dedicada al rescate y rehabilitación de felinos y úrsidos, se sumó al llamado para encontrarlo.