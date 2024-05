Un lugar para vestir bien e invertir en un buen look

El Día de las Madres es una de las fechas más importantes para reconocer a la mujer más importante de la familia, por eso, elegir un buen regalo para ella es imprescindible.

Una de las mejores opciones es regalarle ropa, hay tiendas que ofrecen algo a la medida, por ejemplo, Vertiche. La sucursal recién inaugurada en Patio Lincoln se apunta para convertirse en un referente de la moda a un precio accesible.

Desde vestidos cortos y largos, pantalones de vestir, blusas formales, playeras juveniles, aquí encontrarás inspiración, estilo desde sus conjuntos casuales hasta opciones más sofisticadas, incluso si mamá es una gran ejecutiva que viste un conjunto elegante o simplemente para una noche especial en la ciudad.

Gran variedad de estilos | Foto: Cortesía Vertiche

Además, tiene opciones para cada momento del día, complementadas por una selección de accesorios que le permitirán agregar un toque personal a cada atuendo.

Incluso si no sabes por dónde iniciar o tienes dudas para encontrar el estilo que merece la reina de tu hogar, la tienda tiene una atención personalizada impartida por su equipo, con ellos podrás adaptar fácilmente tus conjuntos para diferentes ocasiones, asegurando que brille con autenticidad en todo momento.

De temporada

Los colores vibrantes cobran vida en tejidos ligeros, mientras que los estampados tropicales evocan la alegría y vitalidad de la primavera. Los cortes, elaborados con esmero, realzarán su figura en cada movimiento, asegurando que ella luzca radiante en cualquier situación.

Puedes encontrar desde blusas hasta vestidos largos | Foto: Cortesía Vertiche

No dejes de visitar la nueva sucursal se encuentra en el bloque C locales 15 y 16 dentro de Patio Lincoln, en Av. Lincoln No. 4001, Col. Puerta de Hierro, en Monterrey, Nuevo León, ahí podrás encontrar nuevos conjuntos ideales para sorprender a mamá.